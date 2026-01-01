La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 4 juillet

EnBeauce.com fête ses 20 ans: en tête-à-tête avec Claude Poulin

Le 4 juillet 2006, EnBeauce.com voyait le jour avec une idée encore audacieuse pour l’époque: créer un média régional entièrement numérique, alors que les journaux papier occupaient encore une place dominante dans le paysage médiatique.

Adstock dépose deux projets pour ses infrastructures de loisirs

La Municipalité d’Adstock a déposé deux demandes d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le PAFIRSPA. Les deux projets visent à améliorer les infrastructures de loisirs dans les secteurs de Saint-Méthode et du Domaine Escapad.

Nouvelle nuit d'aurores boréales sur la Beauce

Certains chanceux dans la région ont pu admirer, dans le nuit de vendredi à samedi, des aurores boréales.

À la découverte du Vieux Moulin de Metgermette-Nord

Cet été, EnBeauce.com vous invite à (re)découvrir les trésors qui font la richesse de notre région. Pour ce premier arrêt, direction Sainte-Aurélie, où se dresse le Vieux Moulin de Metgermette-Nord, un joyau patrimonial qui témoigne de l'histoire des premiers bâtisseurs et de l'ingéniosité de toute une époque.

Dimanche 5 juillet

L'hôtel Murtha House des débuts du siècle dernier

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

L’église de Saint-Sylvestre fermée pour une période indéterminée

L’église de Saint-Sylvestre est fermée pour une période indéterminée en raison de problèmes structuraux jugés sérieux au niveau du clocher.

Le Beauceron Alexandre Tardif termine troisième à Oxford

Le pilote Alexandre Tardif, originaire de Notre-Dame-des-Pins, a signé une solide performance jeudi à l’Oxford Plains Speedway, en terminant au troisième rang du Celebration of America 300.

La parade du 20e des loisirs anime Saint-Jules

La dernière journée de Saint-Jules en fête s’est poursuivie ce dimanche 5 juillet avec la grande parade du 20e des loisirs, présentée dès 13 h dans les rues de la municipalité. L’événement a rassemblé plusieurs citoyens venus profiter de l’ambiance festive et encourager les participants au défilé.

Bianca Bélanger, une mère portée par l’espoir

Bianca Bélanger, une mère de 32 ans, a accepté de raconter son histoire au micro de Nancy Paquet, fondatrice et copropriétaire du Complexe Signature, dans le cadre d’une collaboration avec EnBeauce.com.

Lundi 6 juillet

Bernard Breton écope de deux ans de prison

Reconnu coupable de fraude en janvier 2025, l'entrepreneur Bernard Breton écope de deux ans de prison, mois un jour, en plus d’être condamné à tout rembourser les sommes illégalement encaissées.

Un incendie dévastateur chez Palettes CMP

Un incendie a complètement dévasté, hier soir, le bâtiment principal de l'entreprise Palettes CMP, située sur la rue du Moulin, à Courcelles.

Place Royale: le chantier de construction en voie de reprendre

Après un an d'arrêt, le chantier de construction de la Place Royale à Beauceville devrait reprendre le mois prochain.

Nashville en Beauce dévoile sa 16e programmation

Les organisateurs de Nashville en Beauce ont dévoilé la 16e programmation de l'événement country, prévu du 29 juillet au 2 août, sur le site habituel du Centre récréatif Desjardins et de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper.

Mardi 7 juillet

Transport adapté: près de 10 500 déplacements dans Beauce-Centre

Quelque 10 457 déplacements ont été effectués l'an dernier par le service de transport adapté de la MRC Beauce-Centre.

La pression citoyenne s'accentue sur l'usine de Royal Mat

Une vingtaine de citoyens ont réclamé à la Ville de Beauceville des actions « plus vigoureuses » afin de régler le problème des émanations de fumée et des retombées de suie qui proviendraient de l'usine de recyclage de pneus Royal Mat, et qui « empestent notre vie. »

Deux projets touristiques soutenus en Beauce-Sartigan

Le Conseil économique de Beauce a dévoilé, ce mardi 7 juillet, les deux projets retenus dans le cadre de la 9e édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques. Une aide financière de 25 000 $ est accordée à La terre du 9, de Saint-Honoré-de-Shenley, ainsi qu’aux 12 Cabochons, de Saint-René.

Beauceville: une maison abandonnée bientôt démolie

Devant l'inaction du propriétaire à exécuter lui-même les travaux, la Ville de Beauceville procédera à la démolition d'une résidence abandonnée, sise au 785, de la route du Président-Kennedy.

Mercredi 8 juillet

Une nouvelle présidente-directrice générale pour Santé Québec Chaudière-Appalache

Stéphanie Simoneau a été nommée présidente-directrice générale adjointe de Santé Québec Chaudière-Appalaches.

Plus de 2 M$ pour la caserne de Saint-Gédéon

Le gouvernement du Québec vient d'accorder une somme de 2 062 060 $ à la Municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce, pour l'agrandissement de sa caserne de pompiers.

Escale aux Jardins de la petite école de Céline Montmigny

Notre série estivale se poursuit avec une nouvelle escapade au cœur de la Beauce. Cette fois, nous vous emmenons à Sainte-Marguerite, à la découverte des Jardins de la petite école de Céline, un lieu où la passion, la patience et la nature se rencontrent pour offrir un véritable havre de paix.

Jeudi 9 juillet

La MRC Beauce-Centre veut reconnaître ses bénévoles

La MRC Beauce-Centre lance la toute première édition des Prix Reconnaissance des bénévoles, une initiative visant à mettre en lumière les personnes qui contribuent, par leur engagement, leur générosité et leur dévouement, au dynamisme et à la qualité de vie de leur communauté.

Une nouvelle directrice générale à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce

Par voie de communiqué de presse, le conseil d'administration de la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce vient d'annoncer la nomination d'Isabelle Toutant au poste de directrice générale de l'organisme.

Pier-Olivier Busque nommé directeur général adjoint

Pier-Olivier Busque vient d'être nommé au poste de directeur général adjoint de la MRC de Beauce-Sartigan.

Conduite sécuritaire des véhicules lourds: Québec adopte deux nouvelles mesures

Le gouvernement du Québec adopte deux nouvelles mesures visant à s'assurer de la conduite sécuritaire des véhicules lourds dans la province.

Vendredi 10 juillet

Saint-Benjamin veut être mieux affichée sur l’autoroute 73

La Municipalité de Saint-Benjamin souhaite entreprendre des démarches auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d’être mieux identifiée sur l’autoroute 73.

Incendie majeur à Beauceville

Un incendie majeur s'est déclenché ce soir au centre de tri Matrec dans le parc industriel de Beauceville.