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Conférence «Chance Égale»

Une reconnaissance au Havre l’Éclaircie

durée 16h15
14 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Depuis maintenant 20 ans, la conférence Chance Égale sensibilise les élèves de quatrième et cinquième secondaire à la violence dans les relations amoureuses.

Grâce à cette initiative, plus de 18 000 jeunes ont été sensibilisés à travers la région depuis sa création.  

Née d’un partenariat entre le Havre l’Éclaircie et le Centre Ex-Equo, cette conférence est animée conjointement par des intervenantes des deux organismes. Dynamique et interactive, elle est ponctuée de mises en situation, d’échanges et d’exemples tirés de l’expérience terrain des animatrices.  

L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la violence dans les relations amoureuses, qu’ils soient victimes, témoins ou auteurs. La conférence leur permet aussi d’être mieux outillés pour la reconnaitre et pour s’en protéger.  

Afin de souligner ce partenariat de longue date, le Centre Ex-Equo a rendu hommage à Havre l'Éclaircie en lui remettant un trophée symbolique, lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, tenue le 9 juin dernier.

La forme de ce trophée représente deux présences distinctes, placées côte à côte, qui entourent et protègent un même centre. Elle évoque une collaboration durable, fondée sur la complémentarité, le respect des expertises et un engagement partagé. En son cœur, le trophée rappelle ce qui unit le Centre Ex-Equo et Havre l’Éclaircie depuis 20 ans: une mission commune, portée ensemble, au bénéfice des jeunes et de la prévention.

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