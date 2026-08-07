Dix ans après son ouverture
Saint-Georges: L’ADOberge ouvre ses portes
Dix ans après son ouverture, la maison d’hébergement L’ADOberge de Saint-Georges tiendra une porte ouverte le 10 septembre prochain, de 15 h à 19 h.
Pour célébrer une décennie de services aux jeunes de la Beauce, l’organisme a souhaité ouvrir la porte à la population, mais surtout aux entreprises qui ont soutenu le projet dès sa naissance en 2017. « On va fêter les 10 ans en avril prochain donc c'est un peu une façon de débuter ces célébrations-là, mais d’ouvrir aussi à la population de Saint-Georges. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l’ADOberge », a expliqué Marc-Antoine Boisvert, directeur général.
Au fil des années, la maison qui se présentait d’abord comme un projet pilote, a finalement accueilli plus de 500 jeunes. « Dans la dernière année financière, c’est l’année où on a accueilli le plus de jeunes à Saint-Georges depuis l’ouverture, ça en dit beaucoup sur les besoins », a précisé le directeur. Cependant, l’organisme se trouve dans une situation financière très précaire. « On veut se projeter pour les 10-20 prochaines années. Cette maison est là pour rester, mais on va avoir besoin du soutien du milieu. »
La porte ouverte est ainsi l’occasion de présenter la ressource, montrer les installations et expliquer les services offerts. « C'est une façon aussi de faire connaître la ressource et permettre aux gens de visiter parce qu'il y en a qui savent ce qu’est l’ADOberge, mais qui n’ont jamais eu l’occasion de mettre les pieds à l'intérieur et de voir de quoi ça à l’air. »
Un trajet de visite sera établi et des témoignages de jeunes qui sont passés par là devraient être présentés, soit à l’écrit soit en personne.
L’ADOberge demande aux intéressés de s’inscrire à l’avance, dans la mesure du possible, pour pouvoir s’organiser correctement. Il est possible de le faire en écrivant à: communications@ladoberge.ca. Quelques bouchées et des boissons seront servis sur place.
La maison se trouve au 1500, 8e avenue à Saint-Georges.
À lire également
Balado: les organismes jouent un rôle capital dans le développement des ados
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 12 septembre À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e ...LIRE LA SUITE
Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées
Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés. L’an dernier, près de 78 ...LIRE LA SUITE
Le Rappel prépare son 7e souper-bénéfice Oktoberfest
Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 7e soirée-bénéfice Oktoberfest , de l’organisme Le Rappel, prévue le lundi 28 septembre. L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges. Cette année, l'activité se tient ...LIRE LA SUITE