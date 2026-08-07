Saint-Georges: L’ADOberge ouvre ses portes

Dix ans après son ouverture, la maison d’hébergement L’ADOberge de Saint-Georges tiendra une porte ouverte le 10 septembre prochain, de 15 h à 19 h.

Pour célébrer une décennie de services aux jeunes de la Beauce, l’organisme a souhaité ouvrir la porte à la population, mais surtout aux entreprises qui ont soutenu le projet dès sa naissance en 2017. « On va fêter les 10 ans en avril prochain donc c'est un peu une façon de débuter ces célébrations-là, mais d’ouvrir aussi à la population de Saint-Georges. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l’ADOberge », a expliqué Marc-Antoine Boisvert, directeur général.

Au fil des années, la maison qui se présentait d’abord comme un projet pilote, a finalement accueilli plus de 500 jeunes. « Dans la dernière année financière, c’est l’année où on a accueilli le plus de jeunes à Saint-Georges depuis l’ouverture, ça en dit beaucoup sur les besoins », a précisé le directeur. Cependant, l’organisme se trouve dans une situation financière très précaire. « On veut se projeter pour les 10-20 prochaines années. Cette maison est là pour rester, mais on va avoir besoin du soutien du milieu. »

La porte ouverte est ainsi l’occasion de présenter la ressource, montrer les installations et expliquer les services offerts. « C'est une façon aussi de faire connaître la ressource et permettre aux gens de visiter parce qu'il y en a qui savent ce qu’est l’ADOberge, mais qui n’ont jamais eu l’occasion de mettre les pieds à l'intérieur et de voir de quoi ça à l’air. »

Un trajet de visite sera établi et des témoignages de jeunes qui sont passés par là devraient être présentés, soit à l’écrit soit en personne.

L’ADOberge demande aux intéressés de s’inscrire à l’avance, dans la mesure du possible, pour pouvoir s’organiser correctement. Il est possible de le faire en écrivant à: communications@ladoberge.ca. Quelques bouchées et des boissons seront servis sur place.

La maison se trouve au 1500, 8e avenue à Saint-Georges.