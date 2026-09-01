L'organisme «Cultiver pour partager» double ses dons de légumes frais

L'organisme Cultiver pour partager et Moisson Beauce franchissent une étape importante dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Grâce à un début d’année exceptionnel et à l’ajout d'une nouvelle serre trois saisons, la quantité de légumes frais remis à la banque alimentaire a doublé au cours du dernier quadrimestre.

Ainsi, en 2026, quelque 34 902 kilos de légumes ont été remis à Moisson Beauce, comparativement à 17 548 kilos à la même période l’an dernier, soit une augmentation de 99 %. Cette période représente habituellement le moment où les dons de fruits et légumes sont les plus faibles.

Cette progression permet à Moisson Beauce de maintenir un approvisionnement beaucoup plus stable en aliments frais pour les 45 organismes de son réseau, qui soutiennent chaque mois plus de 6 300 personnes de la région.

« Lorsque nous avons imaginé ce Complexe maraîcher, nous rêvions qu’il puisse fournir des légumes frais toute l’année aux familles qui vivent de l’insécurité alimentaire. Aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité », a expliqué le président et fondateur de Cultiver pour partager, Jean Champagne, en entrevue avec EnBeauce.com.

Le tout est attribuable à la nouvelle serre trois saisons hautement moderne consacrée à la culture de tomates et de concombres qui est maintenant en service, et qui vient compléter la serre aéroponique de laitues ainsi que les activités de culture en champs et de glanage auprès de grands maraîchers. « Ensemble, ces installations permettent désormais de produire des légumes frais à l’année et d’améliorer la sécurité alimentaire », signale le grand responsable.

Pour Moisson Beauce, les retombées sont majeures.

« Les fruits et légumes frais sont parmi les denrées les plus difficiles à obtenir », signale Marie Champagne, directrice générale de la banque alimentaire. Grâce à Cultiver pour partager, nous pouvons maintenant en offrir, tout au long de l’année à notre réseau. C’est toute qu’une amélioration pour notre organisation. Nous sommes plus que fiers de ce partenariat structurant pour notre communauté qui améliore concrètement l’alimentation de milliers de personnes de notre région. »

Enfin, les intéressés pourront venir visiter les installations du Complexe maraîcher philanthropique, dans l'ancienne église de Saint-Alfred, lors d’une journée Portes ouvertes qui se tiendra le samedi 5 septembre, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Les visiteurs pourront ainsi découvrir le fonctionnement du modèle d’agriculture solidaire de Cultiver pour partager et constater concrètement l’impact de ce projet unique au Québec.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Jean et Marie Champagne en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant en haut de cet article.

Photos, captation vidéo et montage: Germain Chartier/EnBeauce.com