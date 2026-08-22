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Société

Mardi 15 septembre

Manon Bougie est la prochaine invitée du déjeuner-conférence de l'AQDA

Manon Bougie
Photo: Courtoisie

Manon Bougie

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches (BEA) présentera son prochain déjeuner-conférence le mardi 15 septembre à Saint-Georges, dès 8 h.

La mairesse de la Ville de Saint-Georges, Manon Bougie, sera l'invitée de cette rencontre. Ce sera l'occasion de mieux connaître la première femme à être élue mairesse de la ville.

« Comme madame Bougie aime parler directement avec le citoyen, voici l’occasion de lui poser nos questions, à savoir qu’est-ce qui la motive à vouloir faire de la politique municipale depuis déjà plusieurs année ? Quels seront les principaux projets sur lesquels elle compte travailler au cours de son mandat de mairesse ? », a précisé Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et une courte présentation aura lieu de 9 heures à 10h suivie d’une période d’échanges avec les participants. De plus, lors de ce déjeuner, il y aura la remise du Prix Orange à compter de 10 h. Cette activité aura lieu au restaurant Le Baril-Grill situé au 1390, boulevard Dionne, à Saint-Georges. 

Pour renseignements supplémentaires et inscription, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000 et, s’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser votre message.

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