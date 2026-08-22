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Au profit du Club Inner Wheel

Saint-Georges: le lav-o-thon des pompiers c'est aujourd'hui

Saint-Georges: le lav-o-thon des pompiers c'est aujourd'hui
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Photo: Léa Arnaud/Enbeauce.com

Les pompiers de Saint-Georges tiennent un stand de lav-o-thon ce samedi, dans le stationnement du centre commercial Place Centre ville, jusqu'à 16h.

L'événement est organisé au profit du Club Inner Wheel Saint-Georges qui habille et nourrit les enfants d'ici. 

« Les pompiers ont organisé un lav-o-thon pour amasser des fonds et ils ont choisi de donner à notre cause », a expliqué Francine Thibodeau, membre du Club Inner Wheel. « Ils nous donnent 50% des profits de la journée. » Elle a également souligné la générosité des citoyens qui remettent des dons en plus de leur billet. 

Pour les intéressés, les pompiers sont installés jusqu'à 16h.

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