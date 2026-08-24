Saint-Côme-Linière
Près de 10 000 $ amassés pour le sport jeunesse
Près de 10 000 $ ont été amassés au profit du sport jeunesse de Saint-Côme-Linière, lors de la toute première Soirée Noir et Blanc, qui s'est tenue le 15 août à l'aréna local.
Jeux gonflables et maquilleuse en après-midi, souper et chansonnier ont agrémenté l’évènement auquel près de 200 personnes ont pris part.
Notons aussi que plusieurs anciennes photos et vieux chandails d’équipe de la municipalité avaient été exposés pour démontrer que le sport a toujours été important dans la communauté.
La somme recueillie sera redistribuée selon les besoins des organisations sportives du milieu.
Les organisateurs tiennent à souligner qu’une partie du succès de cette soirée a reposé sur la grande contribution des différents partenaires financiers — industries, commerces et entrepreneurs — qui ont été «d’une générosité exceptionnelle». De nombreux prix de présence ont été tirés pour les jeunes, dont un vélo offert par Chronocité, qui a été gagné par Isaac Drouin, de Saint-Côme-Linière.
Dans le même ordre d'idées de soutien à la communauté, signalons qu’en mai dernier, le Club FADOQ Saint-Côme avait tenu sa première édition d’un méga bingo, qui avait aussi permis de remettre 9 000 $ pour soutenir les activités du camp de jour.
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