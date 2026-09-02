Des professionnels de la santé échangeront des services de consultation contre des dons monétaires, qui seront remis dans la communauté pour aider les jeunes en difficulté scolaire.

Tel est le sens de l’évènement Beauce-Sartigan se mobilise pour ses jeunes, qui aura lieu le samedi 12 septembre, au site extérieur de la Clinique Podiatrique À deux pas de vous, de Saint-Georges.

« J’ai eu moi-même un peu de difficulté scolaire quand j’étais au primaire », d'expliquer en entrevue la propriétaire de l'établissement et organisatrice de la journée caritative, Karine Simoneau. Mon orthopédagogue m’avait aidé à m’organiser, à passer à l’action, à gérer mes priorités. Et j’ai fini avec un Doctorat, donc ça fonctionne! »

Outre la podiatrie, des professionnels en chiropratique, en ergothérapie, en physiothérapie, en osthéopathie et en acupuncture, ainsi qu'une infirmière, seront sur place. Les sessions seront d'une quinzaine de minutes.

La journée «pour la santé, la prévention et la communauté» prendra aussi des allures d'activités familiales avec des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants, ainsi que le tirage de prix de présence.

De même, un camion de pompier du Service de sécurité incendie de Saint-Georges s'installera sur le site.

Toutes les sommes recueillies seront versées à l’école Aquarelle de Saint-Georges, qui prône les saines habitudes de vie. « Il faut dire que j’ai un faible pour le nom de cette école, puisque c'est le même que mon école primaire dans mon village natal de Saint-Bernard » , a fait remarquer la podiatre.

Déjà plusieurs partenaires se sont associés à cette journée, mais l'organisatrice invite toute entreprise qui voudrait soutenir la cause à communiquer avec elle par voie téléphonique (418 230-1771) ou encore par courriel (info@cpadeuxpasdevous.ca).

Beauce-Sartigan se mobilise pour ses jeunes se déroulera le samedi 12 septembre, de 9 h à 16 h 30, sur le site extérieur de la Clinique Podiatrique À deux pas de vous, au 10 405, du boulevard Lacroix. En cas de pluie, l’évènement prendra place dans les locaux de la clinique, au 3e étage de l'immeuble.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Karine Simoneau, en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant au début de cet article.