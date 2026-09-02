Journée pour la santé le 12 septembre
Beauce-Sartigan se mobilise pour ses jeunes
Des professionnels de la santé échangeront des services de consultation contre des dons monétaires, qui seront remis dans la communauté pour aider les jeunes en difficulté scolaire.
Tel est le sens de l’évènement Beauce-Sartigan se mobilise pour ses jeunes, qui aura lieu le samedi 12 septembre, au site extérieur de la Clinique Podiatrique À deux pas de vous, de Saint-Georges.
« J’ai eu moi-même un peu de difficulté scolaire quand j’étais au primaire », d'expliquer en entrevue la propriétaire de l'établissement et organisatrice de la journée caritative, Karine Simoneau. Mon orthopédagogue m’avait aidé à m’organiser, à passer à l’action, à gérer mes priorités. Et j’ai fini avec un Doctorat, donc ça fonctionne! »
Outre la podiatrie, des professionnels en chiropratique, en ergothérapie, en physiothérapie, en osthéopathie et en acupuncture, ainsi qu'une infirmière, seront sur place. Les sessions seront d'une quinzaine de minutes.
La journée «pour la santé, la prévention et la communauté» prendra aussi des allures d'activités familiales avec des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants, ainsi que le tirage de prix de présence.
De même, un camion de pompier du Service de sécurité incendie de Saint-Georges s'installera sur le site.
Toutes les sommes recueillies seront versées à l’école Aquarelle de Saint-Georges, qui prône les saines habitudes de vie. « Il faut dire que j’ai un faible pour le nom de cette école, puisque c'est le même que mon école primaire dans mon village natal de Saint-Bernard » , a fait remarquer la podiatre.
Déjà plusieurs partenaires se sont associés à cette journée, mais l'organisatrice invite toute entreprise qui voudrait soutenir la cause à communiquer avec elle par voie téléphonique (418 230-1771) ou encore par courriel (info@cpadeuxpasdevous.ca).
Beauce-Sartigan se mobilise pour ses jeunes se déroulera le samedi 12 septembre, de 9 h à 16 h 30, sur le site extérieur de la Clinique Podiatrique À deux pas de vous, au 10 405, du boulevard Lacroix. En cas de pluie, l’évènement prendra place dans les locaux de la clinique, au 3e étage de l'immeuble.
Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Karine Simoneau, en cliquant sur la flèche de lecture apparaissant au début de cet article.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 12 septembre À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e ...LIRE LA SUITE
Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées
Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés. L’an dernier, près de 78 ...LIRE LA SUITE
Le Rappel prépare son 7e souper-bénéfice Oktoberfest
Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 7e soirée-bénéfice Oktoberfest , de l’organisme Le Rappel, prévue le lundi 28 septembre. L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges. Cette année, l'activité se tient ...LIRE LA SUITE