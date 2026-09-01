La forêt et l'acériculture à l'honneur à Saint-Georges le 13 septembre

Une cinquantaine d'exposants des secteurs forestier et acéricole convergeront vers la Polyvalente de Saint-Georges le dimanche 13 septembre, de 9 h 30 à 16 h, pour la 14e édition de l'Expo forestière et acéricole de Beauce.

L'événement, organisé par l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB), est gratuit et ouvert à tous.

Propriétaires de boisés, forestiers, acériculteurs et familles pourront y découvrir machinerie, équipements, outils et innovations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement scolaire. L'APBB y présentera aussi ses services : mise en marché des bois, accompagnement forestier et acéricole, formation et information.

Deux conférences au programme

L'auditorium de la Polyvalente accueillera deux conférences gratuites durant la journée. À 10 h 30, la chercheuse en microbiologie acéricole Mérilie Gagnon, du Centre ACER, se penchera sur la coloration rouge de l'eau d'érable et le rôle qu'y joue le manganèse, dans une présentation intitulée « L'eau rouge : est-ce vraiment un problème de manganèse? ».

À 13 h 30 suivra « Le biochar : de la production vers des utilisations agroforestières concrètes », consacrée à la valorisation de la biomasse forestière et à ses applications dans les domaines agricole, forestier et environnemental.

Des prix de présence seront tirés parmi les visiteurs. Les Équipements Lapierre, partenaire associé de l'événement, remettront entre autres un contrôleur à sirop Novabrix d'une valeur de plus de 2 000 $, tandis qu'Armand Lapointe Équipements offrira un certificat-cadeau de 200 $.

Trois camions-bouffe seront installés près de l'entrée principale pour permettre aux visiteurs de se restaurer sur place.

Accès et stationnement

L'Expo se tiendra au 2121, 119e Rue, à Saint-Georges. Le stationnement est situé à l'arrière de la Polyvalente ; l'accès se fera par la 118e Rue et la sortie, par la 119e Rue. Un sentier piétonnier balisé et des agents de sécurité encadreront la circulation sur le site.

Tous les détails sont disponibles au www.apbb.ca/formation-information/information/expo-forestiere-de-beauce/.