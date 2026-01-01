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En tête-à-tête avec Marie-Josée Gamache

durée 08h00
2 mai 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste
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Directrice générale de la Maison Catherine de Longpré à Saint-Georges, Marie-Josée Gamache évolue dans un milieu où la fin de vie révèle surtout l’essentiel: la valeur des liens humains.

Issue d’une famille marquée par l’accueil et l’entraide, elle a d’abord fait carrière comme physiothérapeute avant de se tourner vers la gestion dans le réseau de la santé. Retraitée depuis 2019, elle se consacre à la Maison Catherine de Longpré avec passion. Elle vise toujours le meilleur pour les patients et les familles qui franchissent les portes de cet endroit. 

Au fil de son expérience, elle découvre que les soins palliatifs ne sont pas seulement associés à la mort, mais bien à la vie. Les résidents y sont accompagnés avec humanité, dans un environnement où l’on prend le temps d’accueillir, d’écouter et de donner un sens aux derniers moments.

Dans ce balado, elle partage son parcours, sa vision des soins de fin de vie et les leçons qu’elle en retire, notamment l’importance de vivre pleinement et de prioriser ce qui compte vraiment.

Écoutez ou visionnez le balado complet en cliquant sur l'audio ou la vidéo ci-dessus.

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