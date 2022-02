Marie-Philip Poulin maintenant bien « accrochée » à l'Aréna EJM/René-Bernard

Quatre photos surdimensionnées de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin ornent depuis hier les murs extérieurs de l'Aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

C'est la Fondation des sports et loisirs et la Ville de Beauceville qui en ont fait l'annonce par voie de communiqué de presse ce matin.

Les images de la triple médaillée olympique, à différents moments de sa brillante carrière en hockey féminin, ont été installées avec plusieurs mois de retard en raison des problèmes d'approvisionnement causés par la pandémie de la COVID-19. Même l'ouverture officielle du bâtiment, prévue en octobre dernier, a été repoussée, alors que les installations sont en opération depuis la mi-juillet 2021.

« Nous tenions à souligner cette étape importante même si c’était prévu au projet. La présence de Marie-Philip Poulin est primordiale sur et dans notre aréna et les illustrations intérieures accordées à notre ambassadrice seront complétées dans les prochaines semaines. Cette notoriété, on lui devait et elle l’a amplement méritée. On aura l’occasion ultérieurement d’en refaire mention, certainement en sa présence lors d’une de ses visites ou lors d’un de nos événements », a mentionné le maire, François Veilleux, dans le communiqué.

Les photos de la célèbre no 29 se trouvent sur la façade et le mur longeant la 9e avenue. La famille de Marie-Philip a donné sa pleine collaboration pour la recherche, le choix et les autorisations d'utilisation des clichés.

C’est la firme Premium Image qui réalise tout le volet affichage de l’aréna dont le processus est en cours pour quelques semaines encore. Il est important de noter que l’éclairage extérieur prévu pour ces reproductions grand format sera complété lui aussi dans les semaines à venir.

La mise en place des derniers jours est bien sûr reliée au fait que la Beaucevilloise est présentement à Beijing pour participer à ses quatrièmes Jeux olympiques alors qu'elle agit comme capitaine de l'équipe canadienne de hockey féminin.

Pour Jean Champagne, président de la Fondation des sports et oisirs de Beauceville, « la présence de Marie-Philip a été essentielle au grand succès que la campagne de financement que la Fondation a connu. La place qui lui est accordée à l’aréna est à l’image du succès de la campagne et de ses propres succès en tant qu’athlète exceptionnelle. Nous en sommes très fiers et nous la remercions pour sa collaboration! »