La Beauce et le Québec saluent l'exploit d'Éliot Grondin aux Jeux olympiques de Beijing

Ce matin, la nouvelle qui apparaissait partout sur les réseaux sociaux et dans les médias est celle de la médaille d’argent olympique du planchiste beauceron, Éliot Grondin.

Cette victoire fait de lui le plus jeune athlète en snowboard cross à être devenu un olympien médaillé de l’histoire à seulement 20 ans. Rappelons que lors de ses premiers Jeux à PyeongChang en 2018, il n’avait que 16 ans et était arrivé 36e aux qualifications.

Cette fois, il s'est présenté à la compétition préparé et confiant plus que jamais, comme il avait confié à EnBeauce.com en entrevue avant son départ pour la Chine. Cela a été payant. Il faut dire qu’il a manqué de si peu la première marche du podium derrière le vétéran autrichien Alessandro Haemmerle. La reprise photo a été nécessaire pour déterminer le grand gagnant.

Grondin a exprimé sa joie sur sa page Facebook par ces mots : « Médaillé d’argent aux Jeux olympiques. Je suis sans mot! Merci à vous tous pour votre support! ».

« Quand je dis quelque chose, je désire habituellement le réaliser et quand j’avais 12 ans, j’ai dit que je voulais gagner aux Jeux olympiques. Je repars avec la médaille d’argent aujourd’hui alors je vais certainement continuer de pousser et viser l’or la prochaine fois », peut-on lire également dans un article paru ce matin sur le site web officiel du Comité olympique canadien.

Des félicitations de toutes parts

Les politiciens de la Beauce, les municipalités de la région, les commerçants et même le premier ministre du Québec, se sont empressés de féliciter le Mariverain via les réseaux sociaux. Voici quelques-uns de leurs commentaires.

« Quelle performance d’Eliot Grondin qui remporte la médaille d’argent en snowboard cross! Le plus jeune athlète à gagner une médaille dans cette épreuve! Tout le Québec est fier! » - François Legault, premier ministre du Québec

« FÉLICITATIONS ÉLIOT GRONDIN! Médaille d'argent en «snowboard cross» Une finale des plus excitantes! » - Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Félicitations Éliot ! Éliot Grondin, 20 ans, de Sainte-Marie vient d'écrire une page d’histoire en devenant le plus jeune athlète en snowboard cross à remporter une médaille olympique. L'argent. Eliot a fait ses débuts au Mont-Orignal de Lac-Etchemin comme moi, mes amis et de nombreux concitoyens de la Beauce et des Etchemins. Toute une victoire et une grande fierté pour notre région! Bravo! » - Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« WOW, tout un exploit!!! Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour Eliot Grondin! Les Mariveraines et Mariverains sont très fiers de toi, félicitations! Cette médaille est amplement méritée. » - Ville de Sainte-Marie

« Le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin, et les membres de son conseil, tiennent à féliciter Eliot Grondin de Sainte-Marie pour sa brillante course en snowboard cross aux Jeux olympiques de Pékin et l’obtention d’une médaille d’argent. Comme toutes les villes et municipalités de la Beauce, nous sommes très fières des succès d’un athlète de la région. Nous sommes convaincus qu’Eliot inspirera de nombreux jeunes de la Beauce à se dépasser et surtout à s’amuser. Bravo Eliot! » - Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges