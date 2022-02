Un retour au jeu victorieux pour les Condors

L’équipe de hockey du Cégep Beauce-Appalaches, les Condors étaient enfin de retour, hier, au jeu pour terminer la saison régulière de 42 parties.

Ils se sont retrouvés face à l’Everest de la Côte-du-Sud qui ont seulement deux points de retard sur les Beaucerons.

Le match s’est conclu par le pointage de 7 à 3 pour l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches. La première période n’a pas été facile au départ, l’Everest ne cessant de tirer vers le but, mais sans marquer. C’est finalement le nouveau venu, Émile Provencher qui a appuyé l’attaque, avant de faire une passe à William Lepage qui était seul devant le gardien. Ainsi, il a réussi à faire le premier point de la partie. Le gardien des Condors a fait un total de 10 arrêts, tandis que l’offensive a tiré 13 fois.

Tôt en début de deuxième période, Charles-Édouard Drouin a fait remonter la marque 2 à 0. Par contre, leurs adversaires se sont vite défendus en faisant deux tirs dans le but. Le joueur des Condors, Samy Paré a riposté d’un autre but. Un total de onze tirs ont été faits de chaque côté et les deux équipes ont marqué deux fois.

La troisième période a appartenu aux Condors grâce à Félix-Antoine Hamel-Gosselin, Julien Létourneau, Mikisiw Awashish, Alexis Côté et Samy Paré.

Le gardien de but, William Gagné a empêché la rondelle d’entrer dans le filet à 34 reprises sur 37 lancers. Samy Paré, Julien Létourneau et le nouveau défenseur de 20 ans, Émile Provencher, ont tous fini la soirée avec 3 points.

La prochaine partie de l’équipe beauceronne se déroule ce samedi à 19h30 contre les Flames de Gatineau qui seront les visiteurs. Le lendemain, à 14h30, les Prédateurs de Joliette viendront les affronter.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.