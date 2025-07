Le Club de golf St-Georges fermé pour la journée

Le Club de golf St-Georges est fermé aujourd'hui, en raison des pluies abondantes et intenses qui sont tombées hier sur la région.

Mais tout devrait revenir à la normale demain, a indiqué le professionnel du club, Mario Fecteau, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Les départs devraient se faire sans problème, a-t-il assuré, à moins que Dame Nature ne récidive.

À Beauceville, les golfeurs ont pu jouer ce matin sur un terrain mouilleux, mais en se déplaçant seulement à pied, a fait savoir le professionnel de l'endroit, Marquis Bolduc. Le déplacement sur voiturette électrique sera autorisé cet après-midi.

Au Club de golf de Saint-Benoît-Labre, les amateurs doivent se déplacer par voiturette strictement via les sentiers entre le trou 1 et le 6 qu'ils peuvent jouer en aller-retour. Comme les trous 8 et 9 sont flambant neufs, on limite l'accessibilité aux golfeurs à pied, a indiqué Tommy Hazen, professionnel de l'endroit.

À Saint-Benjamin, seul le premier 9 trous est ouvert, mais aussi avec beaucoup de limitations quant aux déplacements, si possible sans utiliser de voiturette, a indiqué un employé du terrain, André Caron. Le scénario devrait être similaire demain, car le tour du lac est complètement inondé, a-t-il fait savoir.