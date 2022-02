Éliot Grondin en visite à Sainte-Marie

Après deux années de fermeture à cause de la pandémie, le camp Kéno rouvrira ses installations cet été pour le plus grand plaisir des campeurs, car plusieurs installations et pistes ont été restaurées. Le camp, avec ses partenaires et de l’aide gouvernementale, a investi quelque 415 000 $ pour rénover la cafétéria, mettre à niveaux certains bâtiments, retaper la piste d’hébertisme et quelques sentiers, en plus de l’achat de nouveaux équipements, notamment des embarcations pour les plus jeunes.