Une entrevue vidéo avec le nouveau médaillé olympique, Éliot Grondin

L’athlète en snowboard cross de Sainte-Marie, Éliot Grondin est revenu au pays avec de petits souvenirs de Pékin, une médaille olympique d’argent et une de bronze.

Le Beauceron est aujourd’hui bien connu du reste du Québec, mais malgré ses exploits, il demeure toujours le gars fier de représenter sa région. Notre journaliste a eu la chance de s’entretenir avec lui pour revenir sur ses deuxièmes Jeux qui ont été une vraie réussite.

Avant son départ pour la Chine, EnBeauce.com lui avait demandé quels étaient ses objectifs et il était bien confiant de revenir avec au moins une médaille et il indique qu’il n’est pas « surpris et que c’était le plan depuis le début ». Il met beaucoup sa réussite sur la préparation qui lui a beaucoup servi au jour « J ».

Bien que pour plusieurs athlètes seule la médaille d’or compte au final, Éliot considère que d’« avoir une médaille d’argent aux Olympiques et partager ce podium avec deux grandes personnes du sport c’est pas gênant ». Il faut dire que le Mariverain a passé si près de se retrouver sur la première marche.

De plus, il a gagné toutes les descentes sauf celle de la finale, mais il n’en demeure pas moins qu’il est pleinement satisfait de ses performances. Comme il le mentionne « il a passé une vraiment belle journée ».

Il a été choisi avec sa coéquipière, Meryeta O’Dine pour participer à l’épreuve mixte par équipe. Mentionnons que c’était la toute première fois de l’histoire des Jeux qu’avait lieu ce type de course. Le planchiste a su gérer la pression même si sa partenaire a subi une chute violente. Le moment le plus stressant pour lui a été de ne pas savoir ce qui se passait étant en bas de la piste ne sachant pas si elle allait bien, mais finalement elle s’est remise sur ses pieds et a permis au duo de terminer troisième.

Il est difficile pour les athlètes de profiter de leur victoire sur le coup, car à peine la course terminée, qu’ils doivent faire la tournée des médias, passer les tests de dopage, le podium au Village et terminer par des entrevues. Par contre, cela ne l’a pas empêché d’appeler ses parents qui ne pouvaient pas être sur place pour vivre ces grands moments.

« C’est sûr que ça aurait été cool de pouvoir partager ça avec eux , mais se sera juste parti remis pour 2026. »

À seulement 20 ans, Éliot peut en effet espérer participer à d’autres Jeux et, qui sait, peut-être finalement obtenir l’or, la seule couleur qui lui manque pour sa nouvelle collection de médailles.

Pour en savoir plus, écoutez notre entrevue vidéo.