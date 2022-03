Deux nouvelles victoires pour le Cool FM

Pour le 3e match en 3 jours, le Cool FM prenait la route de Jonquière pour y affronter les Marquis dans la soirée spéciale Yannick Dallaire. L’équipe de Saint-Georges ont été à la guerre et on su jouer uni en équipe. Chaque joueur a pris son rôle à cœur et le travail a payé alors que le Cool FM l’emporte 4-3 en prolongation sur les Marquis.

En commençant le match, le Cool FM joue de malchance. Un tir de Christian Ouellet est arrêté, mais la rondelle lève dans les airs et tombe derrière Girard. Cependant, le Cool FM profite d’une punition à Keven Veilleux pour s’inscrire à la marque. Le joueur de l’heure dans la LNAH, Maxime Guyon, envoie la rondelle vers le filet d’un angle restreint, mais le disque ricoche sur un défenseur et trouve le fond du filet. Il s’agit du 5e en 5 matchs pour Guyon en 2022.

En deuxième période, notre Beauceron Mathieu Nadeau prend les choses en main. Il est bien placé à l’embouchure du filet et complète la passe de Anthony Verret en la faisant dévier derrière Émilien Boily. Pendant qu’un joueur du Cool FM est assis au banc de punitions, les Marquis remettent les compteurs à égalité. C’est Christian Ouellet, encore, qui complète un jeu transversal avec Mathieu Brisebois.

La troisième période commence sous la robustesse. D’abord, André Thibault livre un long combat avec Chris Cloutier qu’il envoie au sol avec un coup de poing en fin de duel. Ensuite, Maxime Lacroix décide qu’il en a assez de Keven Veilleux et jette les gants avec. Malgré un résultat en faveur du joueur de Jonquière, nous retiendrons le dévouement et l’intensité de Maxime Lacroix qui n’a pas reculé devant un adversaire beaucoup plus grand. Niveau hockey, Alexandre Gosselin fait bondir tout le personnel du Cool FM de leur siège quand le défenseur prend un puissant lancé frappé qui trouve le haut du filet. En fin de rencontre, Jonquière retire leur gardien et la stratégie rapporte. Christian Ouellet est encore impliqué, mais cette fois il remet la rondelle à Alexandre Picard à l’entrée du filet qui complète aisément. Nous aurons besoin de la prolongation !

En prolongation, le jeu est digne d’une partie d’échecs. Les mouvements sont calculés au centimètre prêt. Par contre, le Cool FM profite d’une belle occasion. Après une chance de marquer en or, la rondelle se retrouve sur le bâton de Michael Rhéaume qui profite de la confusion pour battre Boily. Toute l’équipe se rejoint pour célébrer ensemble une victoire d’équipe bien méritée.

Les avantages numériques : Saint-Georges 1/4, Jonquière 1/3

Les tirs : Saint-Georges 26 (10-8-6-2), Jonquière 35 (11-6-17-1)

Les trois étoiles

1- Christian Ouellet JON (2 b 1p)

2- Michael Rhéaume STG (but gagnant et 1p)

3- Philippe Paradis JON (2p)

Le Cool FM sort d’un très dur weekend avec deux victoires et 1 défaite. Il faut retenir les deux performances inspirantes de l’équipe au grand complet. Les joueurs ont joué pour le logo devant leur chandail et ça s’est fait sentir. Maxime Guyon a marqué 3 fois et André Thibault a livré 2 combats contre 2 vieux routiers efficaces de la LNAH.

Rendez-vous la semaine prochaine pour un doublé contre Thetford. Vendredi à Thetford et samedi à Saint-Georges ! Tout ça devant des arénas remplis.