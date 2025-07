La passion d’Émile Bergeron le propulse parmi les meilleurs nageurs au pays

Après plus de deux ans de préparation et de sacrifices, le nageur Émile Bergeron est très heureux de pouvoir participer aux Jeux du Canada qui se tiendront à St-John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), du 8 au 25 août prochains.

« Je suis excité, ça va vraiment être une belle expérience. Ça fait plus de deux ans que je travaille pour cet objectif-là », a-t-il confié à EnBeauce.com.



Pour obtenir sa place, Émile a dû se démarquer lors de deux compétitions importantes. D’abord, aux Championnats provinciaux qui ont eu lieu en mai dernier au PEPS de l’Université Laval. À cet endroit, l’athlète de Saint-Georges a très bien performé et il a été chercher des nouveaux temps de qualification pour faire les essais pour les Championnats du monde.

Ensuite, c’est justement aux essais pour les Championnats du monde, il y a quelques semaines, que sa place s’est confirmée. « J’ai aussi bien performé et j’ai encore fait des meilleurs temps, donc ça a confirmé ma place sur l’équipe pour les Jeux du Canada. (...) Quand j’ai été confirmé, ça a vraiment enlevé une pression. Ça a été un des moments que j’ai le plus apprécié dans ma vie! »

Présentement, l’étudiant en sports-études de Saint-Georges est donc très bien classé au niveau canadien. « Je suis dans le Top 10 sur plusieurs épreuves. Mon objectif c’est de faire la finale A (entre le 1er et le 8e) de plusieurs de mes épreuves et d’aller chercher des podiums. »

Les épreuves où il est le favori sont le 50 m libre, 50 m dos, 50 m fly, 100 m libre et le 100 m dos. Il participera peut-être aussi au 100 m fly.

Toujours en action

En attendant de se rendre à St-John’s, le Beauceron participera aux Grands prix du Québec. Il se rendra au camp d’entraînement de l’équipe du Québec à Trois-Rivières du 15 au 23 juillet avant de participer à la compétition qui se déroulera au parc Jean-Drapeau à Montréal jusqu’au 27 juillet.

Tout au long de l’année, lui et ses parents ont fait beaucoup de sacrifices, notamment pour monter à Lévis tous les jours alors qu’il étudie à Saint-Georges. « Je m'entraîne à Lévis parce que le niveau là-bas est plus élevé, ça me permet de plus me challenger et d’aller chercher plus de vitesse. »

Notons que maintenant que l’école est terminée, Émile a encore plus de temps à consacrer à ses entraînements. Il a environ sept pratiques par semaine en piscine et quatre en salle de sports. En comptant les transports, le jeune athlète dédie près de 40 h par semaine à sa passion. « C’est exigeant, mais j’aime ça, sinon je ne pourrais pas continuer ! »

Ses rêves le poussent à poursuivre sa passion. À l'avenir, il espère participer aux Championnats du monde l’année prochaine ou l'année suivante.