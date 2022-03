Les Condors poursuivent leur séquence victorieuse

Voir la galerie de photos

Depuis le retour des activités dans la LHJAAAQ, les Condors ont remporté leurs trois premiers matchs face à Montmagny, Gatineau et Joliette et tentaient de remporter une 4e victoire consécutive.

Malgré que la confiance et l’esprit d’équipe soient au plus haut point, ce sont les Braves de Valleyfield qui ont ouvert le pointage après 94 secondes par l’entremise de Maxime Lavoie. Ce but a semblé réveiller les hommes de Pier-Alexandre Poulin, et Charles-Édouard Drouin a pris les choses en mains alors qu’il se présente seul devant Jason Simon, le gardien des Braves, mais ce dernier a le dessus cette fois-ci. Quelques secondes plus tard, Drouin se présente à deux contre un avec Émile Provencher et joue de chance pour créer l’égalité. En milieu de première période, Émile Provencher rejoint Mikisiw Awashish qui décampe à deux contre un avec Émile Côté. La passe du capitaine est parfaite et Côté inscrit son 3e de la saison avec un puissant lancer sur réception.

Le scénario de la première période se répète et Valleyfield porte la marque à 2 partout grâce au 21e de la saison de Zachary Séguin. À mi-chemin dans le match, l’avantage numérique des Condors a frappé par l’entremise de Julien Létourneau avec son 22e de la saison. Émile Provencher a inscrit son premier dans l’uniforme des Condors ce qui portait la marque à 4-2. Émile Côté a profité du trafic devant le filet avant de diriger un tir du poignet que Mikisiw Awashish a fait dévier une première fois avant que Provencher la redirige à nouveau. À peine 11 secondes plus tard, Charles-Édouard Drouin bat Jasmin Simon d’un puissant tir pour marquer son 27e de la saison. Les Condors sont entrés au vestiaire avec une avance de trois buts.

La troisième période a donné droit à du jeu ouvert alors que six buts ont été marqués. Chaque fois que les Braves marquaient, les Condors ont riposté. Après que Julien Létourneau inscrit son 2e de la soirée en avantage numérique, son 23e de la campagne, la troupe de David Rochon a bien failli surprendre les Condors en enlevant son gardien dans les derniers instants de la partie. Alex Larocque et Zachary Séguin ont surpris Jérémy Louchard en fin de troisième, mais ce fut trop peu trop tard et les Condors remportent une 4e victoire consécutive.

Jérémy Louchard signe sa 2e victoire avec les Condors grâce à 39 arrêts sur 45 tirs. Le gardien des Braves a reçu 42 lancers et a cédé à 7 occasions. Le capitaine Mikisiw Awashish termine sa journée de travail avec 5 mentions d’aides alors que Charles-Édouard Drouin et Julien Létourneau récoltent chacun 2 buts et une mention d’aide. Le défenseur Émile Côté s’est également distingué avec un but et deux mentions d’aides. La prochaine partie aura lieu mercredi alors que les Condors seront les visiteurs face aux Panthères de Saint-Jérôme, les meneurs au classement général.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.