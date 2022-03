Le M15 relève des Lynx remporte ses deux rencontres

La semaine dernière, l’ensemble des équipes de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont récolté trois victoires et trois défaites. Soulignons que le M15 relève a remporté ses deux rencontres.

L’équipe M13 relève de Vincent Rodrigue était sur la route pour un programme double-face à l’équipe des Sphinx de Rivière-du-Loup. Dans leur premier duel, samedi, tirant de l’arrière 3 à 1 en deuxième période, les Lynx reviennent et créent l’égalité 3 à 3. Malheureusement, ils s’inclinent en tirs de barrage. Dans la deuxième rencontre, l’attaque des Lynx tombe à plat, et ces derniers s’inclinent par blanchissage 3 à 0.

M15 relève

Deux parties étaient également au programme pour l’équipe de Maxime Lepage. Mercredi, les Lynx recevaient la puissante équipe du collège Clarétain. Deux buts rapides de Clarétain en début de deuxième période permettent au Graal de prendre les devants 2 à 0. Les Lynx sont loin de démissionner et reviennent avec deux buts pour apporter le match en tirs de barrage. Ils se sauvent ensuite avec la partie. Ce fut une très belle performance. Samedi, l’équipe rencontrait l’École du Mont-Saint-Anne. Avec une égalité de 3 à 3 en milieu de troisième, les Lynx explosent avec trois buts sans réplique et remportent la partie 6 à 3.

M18 majeur

Deux rencontres étaient au programme pour l’équipe de Stéphane Lessard. L’École secondaire La Découverte était de passage à Beauceville mercredi dernier. Prenant les devants 2 à 0 après une période, les Lynx n’ont pas été en mesure de garder cette avance et se sont inclinés 4 à 2. Samedi, à Beauceville aussi, les Lynx accueillaient l’Académie Saint-Louis. Dans une partie tumultueuse pendant laquelle 64 minutes de punition ont été distribuées, les unités spéciales des Lynx font toute la différence avec quatre buts en avantage numérique et deux buts en désavantage numérique et remportent ainsi la partie 7 à 3. Alexis Tapp a réalisé une bonne prestation avec deux buts.