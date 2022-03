Le Club Cycliste de Beauce lance un cri du cœur

C'était le festival de buts hier entre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, qui visitaient les Panthères de Saint-Jérôme, alors que les Beaucerons l'ont emporté 8 à 4, le capitaine Mikisiw Awashish trouvant six fois le fond du filet. C’est Charles-Édouard Drouin qui a poursuivi sur sa lancée et marqué le premier but du match après seulement 71 secondes. Quelques minutes plus tard, Antoine Rochon, avec son 30e de la saison, a créé l’égalité. Moins de trois minutes plus tard, les Condors reprenaient les devants grâce au capitaine Mikisiw Awashish qui a battu le dégagement interdit et récupèré la rondelle laissée libre par le gardien avant de marquer. Justin Deblois a obtenu une mention d’aide sur le jeu. Avant de retourner au vestiaire, Jovan Audet avait remis à William Lepage qui a marqué le 3e but des Condors.