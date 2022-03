Une victoire à la hauteur des partisans du Cool FM

Les partisans du Cool FM étaient nombreux samedi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil lors de la partie contre l’Assurance de Thetford Mines. Le tout s’est terminé par une victoire pour les Georgiens par la marque de 4 à 1.

Les mises en échec ont été nombreuses, les défenseurs ont bloqué un nombre impressionnant de tirs, et, par-dessus tout, une performance pratiquement historique de Sébastien Auger devant le filet qui a fait 49 arrêts.

Le match a commencé par un règlement de comptes entre Marc-Olivier D’Amour et Dylan Labbé. Un coup les esprits refroidis, le Cool FM s’est porté à l’offensive. En début de match, la formation de Serge Forcier a bourdonné en zone offensive et c’est Michael Rhéaume qui a pris un tir franc du haut de l’enclave qui a battu Philippe Cadorette, qui a gardé les filets pour un second match. Dave Hamel et Thomas Bellemare ont jeté les gants ensuite dans un court combat. Thetford a profité de l’avantage numérique pour créer l’égalité. Dave Labrecque était bien posté pour rediriger un lancer et battre Auger pour la seule fois du match.

La deuxième période s’est déroulée à vive allure jusqu’aux derniers moments de la période lorsque Christophe Losier a donné un coup de bâton et rudoyé un joueur de Saint-Georges. Hamel s’en ai pris à Losier à partir du banc, ce qui lui a coûté une expulsion du match. Cependant, Saint-Georges s’est retrouvé en avantage numérique et Yannick Tifu a fait payer le prix en donnant les devants au Cool FM avec un tir précis, comme lui sait si bien le faire, entre le poteau et le gardien.

En troisième période, l’Assurancia a dominé le Cool FM en prenant 19 tirs au but et un nombre incalculable de tirs tentés qui ont été bloqués en défensive ou ont frappé la baie vitrée. Le Cool FM a eu peu de chances, mais a capitalisé dès que l’occasion s’est présentée. Au premier tir de la période, Marc-Olivier D’Amour s’est pris de l’élan et a envoyé un solide tir qui a battu Cadorette pour une 3e fois. Parlant de D’Amour, à 8 minutes de la fin, il a appliqué une sévère mise en échec sur Maxime Lecours, ce qui lui a valu 4 minutes de pénalité. Le Cool FM a résisté à tous les assauts de Thetford et la foule s’est levée debout pour féliciter le travail de leur équipe. Jusqu’à la toute fin, l’Assurancia a attaqué sans relâche, mais Yannick Tifu est venu clore le débat dans un filet désert. Les spectateurs étaient en délire, tout l’aréna scandait le nom de Auger et des GO COOL GO ! Le Cool FM a réussi sa mission en renvoyant l’Assurancia bredouille chez eux.

Les avantages numériques: Saint-Georges 1/4, Thetford 1/7

Les tirs : Saint-Georges 21 (9-9-3), Thetford 50 (18-13-19)

Les trois étoiles

1- Sébastien Auger STG (eff 0.980)

2- Yannick Tifu STG (2 b 1p)

3- Mathieu Roy STG (2p)