Début des séries pour le Perfection-Auto

En janvier, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) avait lancé le Défi château de neige aux familles qui désirent prendre l’air. L’évènement se termine le 14 mars. Plus de 225 châteaux ont été soumis depuis de début et il est toujours temps de participer pour avoir la chance de recevoir l’un des prix. Des accès et des séjours dans les sites de plein air de la région ainsi que des cartes cadeaux pour l’achat de matériel sportif seront tirés parmi les constructions soumises au www.defichateaudeneige.ca.