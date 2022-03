Gala du Mérite Sportif Beauceron: plusieurs nominations pour les Condors

Le Cégep Beauce-Appalaches sera largement représenté lors du 43e Gala du Mérite Sportif Beauceron, qui aura lieu le 9 avril prochain, grâce à huit nominations tant chez les étudiants-athlètes, que le personnel, les bénévoles et l’organisation des Condors.

« C’est une grande fierté pour l’ensemble du Cégep de voir nos athlètes réussir de la sorte. Je tiens à les féliciter pour tous les efforts déployés au cours de leur saison respective ainsi que dans leur réussite scolaire. Ces belles reconnaissances individuelles et collectives prouvent, une fois de plus, l’efficacité du programme Condors et le rayonnement qu’il apporte pour le Cégep Beauce-Appalaches », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Football

Thomas Jean, étudiant en Sciences de la nature, est nommé dans la catégorie football. Quart-arrière de l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches, il a d’ailleurs été sélectionné sur l’équipe étoile de la conférence nord-est à l’automne dernier. Il a également reçu le titre de joueur offensif de la ligue.

Grâce à leur saison parfaite qui s’est terminée avec la conquête du bol d’or, l’équipe des Condors football est en nomination au titre d’équipe de l’année. Leur saison exceptionnelle de onze victoires leur a permis de placer pas moins de douze de leurs joueurs sur l’équipe d’étoiles du RSEQ.

Hockey

Samy Paré, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée, se distingue dans la catégorie hockey. Il est le 3e pointeur de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) grâce à 28 buts et 41 mentions d’aide pour un total de 69 points en 31 parties. Le natif de Saints-Anges est le meilleur pointeur des Condors Hockey.

Après avoir remporté le prix Darcy Haugman / Mark Cross Memorial, présenté par l’Association des entraîneurs de la LNH, Pier-Alexandre Poulin est en nomination pour le titre d’entraîneur de l’année. Le coach de l’équipe de hockey des Condors a remporté le titre de meilleur entraîneur dans la Ligue de Hockey Junior Canadienne (LHJC) en 2020-2021.

Rugby

Maude Tanguay, étudiante en Sciences humaines, a, quant à elle, connu une très bonne saison de rugby ce qui lui a permis d’être nommé dans cette catégorie. Ses performances de la dernière saison lui ont valu de faire partie de l’équipe d’étoiles du RSEQ.

Bénévoles et organisme

Dans la catégorie bénévole de l’année, deux employés du Cégep Beauce-Appalaches sont nominés. Éric Cyr, conseiller pédagogique, est impliqué dans la vente de moitié-moitié aux parties de football depuis près de 10 ans. Rémi Rodrigue, enseignant en anglais, se distingue pour son implication aux matchs de football et de hockey depuis de nombreuses années.

Finalement, c’est l’ensemble de l’organisation des Condors qui est en nomination pour le prestigieux titre d’organisme de l’année. Grâce à 15 équipes sportives dans neuf disciplines différentes, les Condors se distinguent dans tout le réseau sportif beauceron.

La nouvelle salle d’entrainement, l’embauche d’un entraîneur au hockey et deux entraineurs au football, l’ajout d’un préparateur physique à temps plein ainsi qu’un service de physiothérapeute font également partie des actions prises pour permettre à l’organisation sportive de rayonner dans le circuit collégial.