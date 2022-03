Académie des Condors: les entraîneurs sont heureux de leur succès

La première édition de l’Académie des Condors - Hockey a eu un grand succès auprès des enfants de la région.

« C’était excellent, les jeunes ont vraiment apprécié. On a eu beaucoup de bons commentaires par les parents », a témoigné Pierre-Luc Siméon, entraîneur adjoint, très heureux de la tournure qu’a prise leur initiative.

Grâce aux inscriptions de dernières minutes, ce sont finalement une quarantaine de jeunes, âgés entre neuf et 15 ans, qui ont participé à ces trois journées de formations au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges. Sur le même concept que le camp d’entraînement en football, ce projet avait pour objectif de développer les qualités athlétiques spécifiques des hockeyeurs de la région.

Créer un sentiment d’appartenance

« Au début [les joueurs des Condors], étaient gênés faut l’avouer, ils ne savaient pas trop comment réagir », a expliqué Pierre-Luc Siméon. « Mais je leur ai dit d’aller voir les jeunes, de leur poser des questions et de leur parler, car eux seront encore plus gênés. »

Finalement, pour briser la glace, les Condors arrivaient plus tôt pour aider les jeunes joueurs à attacher leur patin. Ce premier contact permettait à chacun de se présenter un peu et d’ouvrir le dialogue.

« Puis chaque fois qu’on amenait les jeunes au tableau pour faire une explication, un ou deux joueurs des Condors se présentaient. Il expliquait son parcours et pourquoi il jouait ici, en Beauce. »

C’est certain que pour les enfants c’est une expérience toute spéciale que de partager un moment avec des joueurs locaux qu'ils suivent probablement depuis plusieurs années. « De les voir action proche comme ça, pour des enfants c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. »

Pour créer et conserver un vrai sentiment d’appartenance, les Condors tâcheront de suivre les résultats et les bons coups des enfants qui ont participé.

Développer le programme

Les entraîneurs de l’équipe du Cégep Beauce-Appalaches sont très emballés par cette réussite et on plein de nouveaux projets en tête pour développer le programme.

« Je dois l’avouer, j’étais relativement fier de tout ce qu’on a accompli en trois ans avec les Condors. On va probablement faire un camp de remise en forme avant les camps d'entraînement au mois d'août, avant que la saison recommence. »

Il s’agira alors d’une semaine complète pour s’assurer que les joueurs reprennent le rythme des compétitions. Ce sera également plus adapté en fonction des différentes catégories de joueurs et des différents niveaux.

Pierre-Luc Siméon envisage aussi de refaire des camps de ce genre pendant les semaines de relâche.

« Et dans un avenir rapproché ou lointain, on aimerait pouvoir offrir une séance hebdomadaire, que ce soit à Saint-Georges ou à Saint-Joseph. On va voir comment ça va aller, étape par étape, mais on a quand même de grandes ambitions. »

Les Condors sont sur une bonne lancée

En gagnant le match de mercredi, les Condors se sont assurés de finir premiers à la division Est à la fin de la saison, même s’il reste six matchs à jouer. Donc c’est vraiment un bon augure avant les séries éliminatoires. D’ailleurs, plus de 600 spectateurs étaient présents pour ce match important.

« Nos joueurs vétérans qui viennent de la région sont déjà sollicités pour aller jouer en Europe éventuellement et passer au prochain niveau. On est sur un nuage là », se réjouit l'entraîneur adjoint.

Les séries éliminatoires commenceront dans deux ou trois semaines. L’horaire n’a pas encore été établi, mais il y aura plusieurs matchs à domicile.

« Ça va être du beau hockey, il va y avoir de l'action, ça va être intéressant », conclu Pierre-Luc Siméon.