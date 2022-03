Marie-Philip Poulin et son équipe battent de nouveau les Américaines

Le groupe No Rules de l’école de danse Dan-zaa à Beauceville se rendra à Orlando, en Floride, du 23 au 25 avril prochain pour participer à The Dance World. C’est vendredi soir que les membres de l'équipe ont reçu leur laissez-passer pour cette célèbre compétition regroupant les meilleurs danseurs du monde. Ils avaient envoyé, il y a quelques jours, une vidéo de leur chorégraphie dynamique et remarquable.