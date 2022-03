Deux équipes de la FADOQ font bonne figure

C’est sous la pluie et par grand froid que les deux équipes de la FADOQ - régions de Québec et Chaudière-Appalaches, ont participé au Pentathlon des neiges 2022 sur les plaines d’Abraham à Québec.

Comptant cinq membres, chacune des équipes a participé au 27,4 km. Composé de vélo, de course à pied, de ski de fond, de patin et de raquette, cette grande course pousse les athlètes à offrir le meilleur d’eux-mêmes.

Dans la catégorie vétéran, l’équipe féminine s’est mérité la médaille de bronze, à quelques secondes de la deuxième place. Parmi toutes les catégories féminines, l’équipe FADOQ + a terminé au 60e rang sur un total de 150 équipes.

Pour l’équipe masculine, elle aussi a obtenu la médaille de bronze chez les vétérans. Et du fait, l’équipe a terminé au 60e rang sur plus de 99 équipes.

Rappelons que les conditions météorologiques étaient désastreuses, provoquant des changements comme une refonte des trajets pour la course ou tout simplement l’annulation de la remise des médailles.

Rappelons que la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches regroupe plus de 97 000 membres dans 167 clubs à travers les deux régions.