Les Condors : Repos mérité avant les séries

Les Condors ont conclu une longue séquence de 7 parties en 12 jours, dont 5 sur les patinoires adverses. Le mardi 15 mars, l’Everest a vaincu les Condors par le pointage de 4 à 3 et deux jours plus tard, les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches ont remporté le match à Valleyfield par la marque de 5 à 2.

Mikisiw Awashish a été nommé « Joueur offensif InStat » pour une deuxième semaine consécutive (1er au 6 mars et 7 au 13 mars). Avec 13 points en 4 parties, le capitaine Mikisiw Awashish a aidé son équipe a remporté trois des quatre matchs disputés lors de la semaine. Il est présentement sur une séquence de 14 parties avec au moins un point pour un total de 15 buts et 26 passes soit 41 points.

Justin Deblois de Lac-Etchemin a reçu une bourse d’étude de 500 $ de la part de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec afin de souligner ses résultats académiques en Science pure au Cégep de Beauce-Appalaches.

L’Everest surprend les Condors à domicile

Les hommes de Pier-Alexandre Poulin revenaient à la maison après deux matchs émotifs à Longueuil et Montréal-Est, mais ce sont les visiteurs qui profitent d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage et avant la fin de la première période, Mathis Chouinard profite d’un revirement pour inscrire son 8e de la saison, c’était alors 2 à 0.

En milieu de deuxième période, c’est Jacob Lavallée qui augmente l’avance à 3-0 sur des aides de Vincent Boulet et William Robitaille. Quelques minutes plus tard, Thomas Simard a soutiré la rondelle à un adversaire en zone neutre avant de remettre à Jovan Audet qui a débordé le défenseur avant de battre le gardien avec un excellent tir du revers pour ouvrir le pointage pour les Condors. Dylan Champagne réduit l’écart à un seul but alors qu’il complète le jeu amorcé par Julien Létourneau et Samy Paré. En fin de période, William Robitaille redonne deux buts d’avance à l’Everest alors qu’il s’est présenté seul devant Jérémy Louchard avant de le battre avec une feinte du revers.

En début de 3e période, Samy Paré a réduit l’écart à un but alors qu’il a battu Jonathan Labrie avec son 29e de la saison alors que les Condors profitaient d’un avantage numérique de deux hommes.

Les Condors ont bien tenté de créer l’égalité, mais le brio de Labrie a permis aux hommes de Bruno Guay de remporter un deuxième gain en six rencontres face aux Condors cette saison. Jonathan Labrie a été solide devant son filet avec 33 arrêts sur 36 lancers. Jérémy Louchard a subi sa première défaite en carrière alors qu’il a cédé quatre fois sur 26 tirs.

Victoire convaincante face aux Braves de Valleyfield

Les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches arrivaient à la fin d’une séquence de sept parties en douze jours, dont cinq, sur les patinoires adverses pour un total de 4,500 km et ils voulaient terminer le travail de la bonne façon avant de profiter d’un congé de cinq jours. La première période fût disputée chaudement par les deux équipes, mais les gardiens Jasmin Simon et William Gagné n’ont rien donné.

Dès le début de la deuxième période, Alexis Bourboin a déjoué Gagné avec son 11e de la saison, mais Dylan Champagne a battu Jasmin Simon avec son 24e de la saison. Les vétérans Julien Létourneau et Mikisiw Awashish ont uni leurs efforts pour permettre à Champagne de prendre un tir de qualité. En milieu de période, Charles-Édouard Drouin et Julien Létourneau ont marqué avec 23 secondes d’intervalle pour donner deux buts d’avance aux Condors.

En troisième période, les vétérans ont continué leurs productions offensives. Dylan Champagne avec son 2e du match et 25e de la saison et Mikisiw Awashish avec son 28e de la campagne ont mis le match hors de portée.

William Gagné a remporté sa 18e victoire de la saison avec 44 arrêts sur 46 tirs, Julien Létourneau avec trois points (1b, 2 p), Charles-Édouard Drouin et Mikisiw Awashish avec 1 but et 1 mention d’aide et Dylan Champagne avec deux buts ont été les « leaders » offensifs. Jasmin Simon a cédé cinq fois sur 46 tirs. L’avantage numérique des Condors a inscrit un but sur deux occasions et n’a rien donné lors du seul désavantage numérique.

Les Condors reprendront l’action le vendredi 25 mars alors que le Titan de Princeville rendra visite aux Condors pour ce qui sera le dernier match de saison régulière à domicile. Les Condors profiteront de cette occasion afin d’honorer leurs joueurs de 20 ans qui termineront leur stage junior après les séries éliminatoires de cette année. Le lendemain, les Condors compléteront leur calendrier régulier alors qui seront les visiteurs à West Island.

En collaboration avec Pierre-Luc Siméon.