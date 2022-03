Le capitaine des Chevaliers donne le ton à la série

Inspirés par leur capitaine, Jérôme Nadeau, les Chevaliers de Lévis ont remporté hier soir le premier match de la série trois de cinq par la marque de 7 à 2 devant les Élites de Jonquière.

En effet, le capitaine a connu un gros match. Il a marqué les trois premiers buts de son équipe et terminé la soirée avec quatre buts ainsi qu’une mention d’aide pour un total de cinq points. Son compagnon de trio, Olivier Dubois, a également connu un bon match avec deux buts et trois passes. L’autre marqueur est Thomas Paquet.

L’entraîneur, Pier-Luc Giguère, devait être fier de la tenue de ses joueurs puisqu’ils ont laissé très peu de chances aux visiteurs de marquer. Les locaux ont dominé le match à plusieurs chapitres. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont dirigé 63 lancers sur le filet des Élites. La formation lévisienne a de son côté limité les visiteurs à 17 lancers. Les lévisiens ont été moins vigilants en fin de match et les Élites en ont profité pour marquer 2 fois.

Les 3 étoiles RDS sont tous des Chevaliers soit Jérome Nadeau (1), Olivier Dubois (2) et Thomas Desruisseaux (3).

Les champions de la saison régulière de la Ligue M18AAA disputent le deuxième match de la série ce soir, 23 mars, à 19 h 30 à Lévis.

Avant-match

Lors de ce premier match des séries, le vice-président hockey et gouverneur, Christian Caron et le directeur général de la Ligue M18 AAA, Yanick Gagné, ont remis aux Chevaliers les différents trophées déjà mérités.

Olivier Houde s’est vu décerner le Trophée Sylvain Turgeon pour le championnat des compteurs du circuit Lévesque pour la saison 2021-2022 avec 29 buts et 31 passes pour 60 points. De plus Olivier est le joueur Offensif CCM de la dernière semaine avec 6 buts et 2 passes en deux matchs.

Le gardien Samuel St-Hilaire a reçu le Trophée Martin Brodeur pour la meilleure moyenne de buts alloué avec 1.79 but par match.

Également soulignons la conquête du Trophée Mario-Gosselin/Marc Sports-La source du sport remis à l’équipe ayant conservé la meilleure défensive de la ligue. Les Chevaliers de Lévis détiennent ce trophée ex-æquo avec les Cantonniers de Magog, les 2 équipes ayant accordé seulement 91 buts cette saison.

Le directeur général de la ligue M18 AAA a également profité de cet avant-match pour remettre à l’équipe le trophée Division Thaïzone ainsi que la bannière des champions de la Division Thaïzone, en plus du trophée Mario-Deguise, pour le championnat de la saison régulière et la bannière pour cet exploit.

Collaboration au texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis

Photos : Jocelyn Gagné, Les Chevaliers de Lévis