Victoire des Chevaliers en prolongation

C’est un but d’Émile Duquet en prolongation qui a donné la victoire aux Chevaliers de Lévis hier soir devant les Élites de Jonquière dans le deuxième match de la série trois de cinq.

Un seul but a été inscrit en première période. En avantage numérique, Justin Carbonneau s'est fait insistant devant le filet et a inscrit son premier but de la série.

En période médiane, les représentants de Chaudière-Appalaches ont creusé l’écart avec trois buts. Oliver Houde a fait dévier le lancer de Noah Belles-Iles à 6 :51 et Olivier Dubois a marqué son troisième but des séries également en avantage numérique.

Après avoir passé de longues minutes dans la zone adverse, Alexis Tanguay a profité du fait que les défenseurs adverses étaient incapables de retraiter au banc pour apporter des changements. Celui-ci a porté le pointage à 4-0. Thomas Boudreau-Millaire a trompé la vigilance de Samuel St-Hilaire à 14 :57. La troupe lévisienne retraitait au vestiaire avec une avance de trois buts.

Les Élites n’ont pas eu le choix d’ouvrir la machine s’ils ne voulaient pas retourner à Jonquière en déficit de 0-2 dans la série. Ils ont profité d’un avantage numérique pour réduire l’écart.

Après ce but, le rythme est passé du côté des visiteurs. Adam Bernard a intercepté une passe à la ligne bleue pour porter la marque à 4-3. Les locaux ont joué avec le feu et se sont brûlé en écopant d’une autre pénalité. Elliot Goudreau a remis les deux équipes à la case départ. La prolongation a été nécessaire pour clore le débat.

Ne voulant pas aller à Jonquière à égalité dans la série, les Chevaliers sont sortis très forts. Ils ont dominé la prolongation avec 11 lancers contre aucun pour les visiteurs. À 5 :48, Émile Duquet a utilisé sa rapidité pour contourner le filet et en se retournant, son lancer a touché la cible et donné une victoire importante aux Chevaliers.

Les 3 étoiles RDS: Émile Duquet (1) et Olivier Houde (2) des Chevaliers; Adam Bernard (3) des Élites.

La série se transporte à Jonquière pour le troisième match qui aura lieu ce vendredi 25 mars.

Collaboration au texte: Yvan Delisle.