Une 29e victoire cette saison pour les Condors

Grâce à une contribution financière provenant du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air, la Municipalité d’Adstock a restauré et transformé différents sentiers du Mont Adstock. Le tout s'est fait en collaboration avec la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont Adstock. ll est donc maintenant possible de pratiquer en hiver le ski hors-piste et l’ascension alpine et en période estivale la randonnée pédestre et le vélo de montagne rendant ainsi la montagne accessible toute l’année.