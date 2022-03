Les Condors hockey reçoivent Marie-Philip Poulin ce vendredi

Le deuxième match des séries éliminatoires des Condors hockey aura lieu ce vendredi 1er avril à 20 h au centre Sportif Lacroix-Dutil et, pour souligner l’occasion, l’organisation recevra la triple championne olympique Marie-Philip Poulin.

La hockeyeuse native de Beauceville a remporté le Championnat du monde de hockey féminin en août dernier et les Jeux olympiques de Pékin en février. Elle fut la première à marquer un but dans quatre finales olympiques consécutives. Reconnue comme étant la meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philip Poulin sera présente pour faire la mise en jeu protocolaire du match opposant les Condors aux Rangers de Montréal-Est.

L’athlète vedette, qui est aussi la sœur de l’entraineur-chef et directeur général de l’équipe, Pier-Alexandre Poulin, rencontrera les spectateurs entre la première et la deuxième période. Il sera possible d’échanger et de prendre des photos avec l’athlète.

« Nous sommes très privilégiés de pouvoir honorer Marie-Philip lors de l’un de nos matchs en séries éliminatoires. Ce privilège que nous fait Marie-Philip sera certainement source d’énergie et de motivation pour nos joueurs. Elle est une fierté pour tous. On invite toute la population à profiter de cette occasion pour venir encourager nos Condors! », a déclaré Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Ce second match de la série 4 de 7 se tiendra également à l’aréna des Condors. C’est l’occasion de venir encourager cette équipe de hockey locale, dans le premier round des séries éliminatoires de l’histoire de la nouvelle concession.

Il est possible de se procurer des billets en ligne pour assister à la partie du 1er avril et ainsi rencontrer Marie-Philip Poulin. Les billets seront aussi en vente à la porte, au magasin Hockey Zone de Saint-Georges, à la boucherie le Coin Gourmand de Beauceville ainsi qu’au Cégep Beauce-Appalaches (auprès de Isabelle Bercier, local C-159).

Les billets se détaillent à 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuits pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte.