Saint-Joseph et Montmagny en grande finale de la LHCS

La grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light mettra aux prises, à compter du week-end prochain, le Familiprix de Saint-Joseph au Décor Mercier de Montmagny.

Le Familiprix a mérité sa place en disposant du Giovannina de Sainte-Marie en trois rencontres, alors que le Décor Mercier a eu besoin de quatre matchs pour éliminer les champions du calendrier régulier, les Mercenaires de Lotbinière.

Soulignons qu’un exploit digne de mention a été réalisé dans la LHCS alors que le gardien Derek Clavet, du Décor Mercier, a été le premier cerbère à marquer un but dans l’histoire du circuit, événement qui est survenu samedi soir.

Duel offensif à Sainte-Marie

Menant déjà la série par deux gains contre aucun, c’est avec beaucoup d’assurance que les joueurs du Familiprix se présentaient au Centre Caztel de Sainte-Marie pour ce qui allait devenir le dernier affrontement de cette série 3 de 5. Trois buts dès la période initiale allaient d’ailleurs paver la voie vers un gain de 8-4 du Familiprix.

Yannick Roy, qui a inscrit un tour du chapeau lors de cette rencontre, a donné le ton en marquant dès la 37e seconde jeu pour les visiteurs. Olivier Lafontaine a porté la marque 2-0 en complétant une manœuvre de Denis Nadeau et Maxime Cliche lors d’un avantage numérique à 9:05, puis Alexandre Paré a ajouté un troisième but pour le Familiprix à 16:27. Christopher Lavoie-Tremblay a permis au Giovannina de s’inscrire au pointage une minute plus tard.

Les Joselois n’ont pas ralenti la cadence en deuxième, ajoutant deux autres buts contre un pour les locaux. Alexandre Paré a porté la marque 4-1 à 5:32, puis Jacob Jacques a complété un jeu amorcé par Denis Nadeau et Guillaume Nadeau, à 10:47, inscrivant ainsi ce qui allait devenir le filet de la victoire.

Samuel Landry a rétréci l’écart 5-2 avant la fin de l’engagement puis Christopher Lavoie-Tremblay a porté la marque 5-3 à 5:23 en début de troisième, mais deux filets de Maxime Cliche (à 9:10) et de Yannick Roy à 12:24 ont mis un terme à tout espoir de remontée des Mariverains qui ont inscrit un dernier filet, celui de Nicolas Létourneau à 14:40, avant que Yannick Roy ne complète son tour du chapeau sans aide à 17:49.

Lotbinière force un match No 4

Dans l’autre demi-finale 3 de 5, le Décor Mercier de Montmagny avait pris les devants 2-0 devant les Mercenaires de Lotbinière avant de retrouver ces derniers, vendredi soir, pour le match #3. Devant 750 spectateurs présents à l’aréna de Saint-Gilles, les Mercenaires ont signé un gain de 4-2, forçant ainsi la tenue d’une 4e rencontre le lendemain à Montmagny.

Après que Louis-David Bourgault ait donné les devants 1-0 aux visiteurs en première, Joey Beaudoin a égalé la marque en avantage numérique dès la 40e seconde de la deuxième période, sur une passe de Jason Vaillancourt.

La marque est restée la même jusqu’en troisième alors que quatre buts ont été inscrits. Jean Daniel Gauthier a porté la marque 2-1 Montmagny lors d’une supériorité numérique à la 56e seconde et la marque est demeurée la même jusque dans la 2e moitié de l’engagement alors que William Gendron créait l’égalité à 12:48, sur des passes de Frédéric Roger-Savard et Jordan Hawey.

Hawey a semé la joie parmi la foule en permettant aux siens de prendre les devants pour la première fois de la rencontre à 15:48 et les Mercenaires ont tenu bon par la suite, Davy Noël concrétisant la victoire des siens avec un but dans un filet désert, sans aide, à 19:03.

Gauthier et Clavet en évidence

Tout comme Yannick Roy pour le Familiprix vendredi soir, la rencontre #4 de cette série, présentée samedi soir à l’aréna de Montmagny, a été l’affaire de Jean Daniel Gauthier. Ce dernier a inscrit un tour du chapeau, permettant au Décor Mercier de l’emporter 6-3 et de passer en grande finale.

Après une première période sans but, Gauthier a ouvert à la marque dès la 7e minute de jeu en deuxième. Après que Joey Beaudoin ait égalé la marque à 12:48, le joueur du match a récidivé en déjouant la vigilance du gardien adverse à 13:54, complétant ainsi une manœuvre amorce par Louis David Bourgault et Jean-Philippe Lebrasseur.

C’est en troisième période que le match s’est joué alors que l’attaque magnymontoise a inscrit quatre buts contre un seul pour Lotbinière, lui permettant ainsi de l’emporter et de passer au prochain tour.

Étienne Blais porté la marque 3-1 à 2:48, puis Jean Daniel Gauthier a complété son tour du chapeau à 9:48, ce filet donnant les devants 4-1 au Décor Mercier.

Joey Beaudoin a inscrit son deuxième du match à 15:16 et tout de suite après, les Mercenaires ont joué le tout pour le tout en retirant leur gardien, mais Hubert Joncas a marqué à 15:50 dans un filet désert, portant ainsi la marque 5-1.

Brillant tout au long de la série et de ce 4e match où il a repoussé 40 des 42 tirs dirigés vers lui, le gardien Derek Clavet du Décor Mercier est devenu le premier gardien à inscrire un but dans le circuit Drouin alors qu’il a marqué, lui aussi dans un filet désert, à 19:10.

Finale 4 de 7

Soulignons que la série finale 4 de 7 mettant aux prises le Décor Mercier de Montmagny se mettra en branle le vendredi 8 avril à l’aréna de Saint-Joseph. L’horaire complet de cette série sera diffusé au cours des prochaines jours sur le site web de la ligue.

Collaboration: Serge Lamontagne, relationniste LHCS