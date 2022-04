L'école de danse Dan-zaa brille à Québec

Après deux ans d’absence dû à la COVID-19 et les mesures sanitaires, le club de course les courailleux reprend ses activités dès le mois de mai. Ce groupe est affilié à « Courir la Beauce ». Le club a pour but de rassembler les adeptes de la course à pied de la région tout en leur permettant de développer une saine pratique de ce sport. Ainsi, il y a un programme pour les néophytes et un pour les habitués qui veulent améliorer leur performance.