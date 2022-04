Les équipes des Jabs font des prouesses à Longueuil

Avec une victoire de 7 à 2, dimanche dernier, les hommes de Pier-Alexandre Poulin ont inscrit cinq buts en 37 minutes pour mettre le match hors de portée. William Gagné a été solide devant son filet, il a fait face à 39 lancers et n’a cédé que deux fois. La série se poursuivra mardi soir à Montréal et mercredi 20:00 à Saint-Georges pour le 5e match. Ce sont les Rangers qui ont généré les premières attaques, mais le gardien beauceron a repoussé les tirs avec brio pour permettre à son équipe de prendre son rythme. C’est en avantage numérique que Mikisiw Awashish poursuit sur sa lancée des dernières semaines et ouvre le pointage avec un puissant tir qui bat le gardien des Rangers. En milieu de période à court d’un homme, William Lepage a surpris tout le monde et s’est présenté seul devant Ventsislav Shingarov avant de le battre entre les jambes. Les Condors sont rentrés au vestiaire avec une avance de deux buts malgré sept lancers en première contre 11 des Rangers.