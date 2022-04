Un magnifique duel Montréal-Toronto, comme toujours

Une défaite contre les Sénateurs mardi et une victoire offensive contre les Devils jeudi ont précédé un duel prometteur entre les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. À défaut de vivre une rivalité Montréal-Québec, la rivalité québécoise/ontarienne s'avérait ce samedi soir une belle aventure à assister.

En remportant ce match, les Leafs pouvaient confirmer leur place en séries éliminatoires. Auston Matthews a fait en sorte que cela se produise, avec deux buts sans équivoque. La vedette en bleu en est maintenant avec 58 buts cette saison et risque fort probablement d'atteindre la soixantaine, une marque rarement vue au 21e siècle.

Cependant, le Tricolore ne voulait pas se laisser faire. Joel Edmundson et Cole Caufield ont marqué chacun leur tour, pour réduire l'écart à seulement 3-2 en fin de deuxième période.

Faits intéressants à soulever sur Caufield, il a marqué dans un quatrième match consécutif et il ne lui reste que deux buts à marquer pour atteindre son objectif de la vingtaine.

Son début de saison laborieux l'empêchera probablement d'être envisagé pour le trophée Calder. Cependant, il totalise trente points au cours des 27 derniers matchs, la meilleure marque chez les recrues au cours de cette même période. Cela dit, son futur dans la LNH ne peut qu'être prometteur.

Pour Joel Edmundson, c'était un deuxième but dans sa courte saison. Le numéro 44 était équipé d'un micro durant la rencontre, ce qui a offert au public une preuve de son impact et de son leadership dans la formation. Le défenseur était très actif par ses mots et leurs impacts ont été remarqués.

Mauvaise nouvelle pour Montréal, le gardien Jake Allen n'a eu le temps de repousser que 14 rondelles avant de se blesser et de retraiter au vestiaire. Samuel Montembault a dû faire le travail pour le reste de la rencontre, tâche qu'il a accomplie avec brio.

En bref, la troupe de Martin Saint-Louis a manqué de temps pour égaliser la marque en fin de match et les Leafs ont offert une victoire à leurs partisans. Malgré tout, on a pu être témoin d'une belle rivalité entre les deux clubs, qui s'est certainement amplifiée depuis leur affrontement au premier tour éliminatoire de 2021.

Le prochain match du Canadien est prévu ce lundi soir, contre les Jets de Winnipeg. Rien n'est encore confirmé, mais des rumeurs ont envisagé le retour officiel de Carey Price pour cette rencontre prévue au Centre Bell. Le gardien étoile a accompagné l'équipe au New Jersey et à Toronto, ce qui est une preuve que son retour au jeu est proche.