Les Chevaliers s'en vont en finale

Avec une victoire de 6 à 2 devant le Phénix du Collège Ester-Blondin hier soir, les Chevaliers de Lévis ont balayé une troisième série de suite dans la Ligue M18 AAA pour atteindra la finale.

Malgré une avance de 2 à 0 dans la série, les hommes de Pier-Luc Giguère ne voulaient surtout pas prendre leur adversaire à la légère lors de la confrontation de dimanche .

Le première période s'est déroulée sous le signe de la robustesse, les locaux frappant et bousculant les joueurs des Chevaliers avec l’énergie du désespoir. Plusieurs pénalités ont été décernées de part et d’autre mais aucune des deux équipes n'est parvenue à noircir la feuille de pointage.

Au deuxième vingt, les Chevaliers ont profité finalement d’un avantage numérique. C’est Eliott Simard qui a marqué avec les aides de Xavier Daigle et Olivier Houde pour donner les devant à Lévis à 9 :55.

Moins de 5 minutes plus tard, Justin Breton marque son premier des séries et double l’avance des siens. Justin Garneau et Noah Belles-Isles obtiennent des mentions d’aides. Les joueurs des Phénix sont indisciplinés et offrent un autre avantage d’un homme aux visiteurs. Xavier Daigle saute sur l’occasion et marque son 3e sur des aides de Jérome Nadeau et Olivier Dubois. Les joueurs de Chaudière-Appalaches retraitent au vestiaire avec une avance de 3 à 0.

Au dernier tiers, les Phénix finissent pas s’inscrire au pointage et en désavantage numérique par l’entremise de Mathis Tarani sans aide. Mais quelques instants plus tard à 6 :21, Thomas Desruisseaux inscrit son 2e des séries et redonne une priorité de 3 aux Chevaliers. Avec plus de 8 minutes à faire, l’entraineur des Phénix retire son gardien et la stratégie fonctionne. À 12 :40 Adam Fortier-Gendron réduit l’écart à 2 buts. L’équipe de Chaudière-Appalaches tiens le cout et se permet de marquer un 5e et un 6e but dans un filet désert. Xavier Fauchon et Justin Garneau sont les 2 derniers marqueurs de cette série!

Avec cette victoire de 6 à 2, Lévis balaie une 3e série de suite, après Jonquière et Saint-Hyacinthe, au tour des Phénix de rendre les armes en trois matchs.

Les Chevaliers accèdent donc à la finale du circuit Lévesque pour une première fois depuis 2004 et affronteront les Cantonniers ou le Rousseau Royal probablement dès ce vendredi 19h30 à l’aréna de Lévis.

Les trois étoiles du match sont tous des Chevaliers: Xavier Daigle, Thomas Desruisseaux et Théo Lemieux.

Texte: Ari Cambouris, Les Chevaliers de Lévis