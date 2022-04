Plan de carrière en hockey: une année à la fois, dit Marie-Philip Poulin

La vie est ainsi faite que la journée hommage consacrée à la hockeyeuse Marie-Philip Poulin a débuté par l'annonce ce matin de la mort de Guy Lafleur, le célèbre No 10 du Canadien de Montréal.

« C'est une nouvelle très triste aujourd'hui, a-t-elle déclaré lors d'une rencontre avec la presse régionale au nouvel aréna de Beauceville. Avoir deux grands, Mike Bossy (décédé vendredi dernier) et Guy Lafleur, les avoir perdus, c'est très malheureux. Deux grandes pertes pour le hockey québécois. Ils ont gravé des chemins importants [pour ce sport]. »

Lors de la conférence avec les médias, la capitaine de l'équipe nationale de hockey féminin et quadruple médaillée olympique, était flanquée du maire de Beauceville, François Veilleux, avec qui elle a passé la journée à mener diverses rencontres, notamment avec les élèves des trois établissements scolaires de la municipalité.

Le célèbre No 29 a partagé ses plans d'avenir alors que la poussière est retombée après l'éclatante médaille d'or retrouvée aux JO de Beijing en février, en battant l'équipe américaine grâce aux exploits, encore une fois, de Marie-Philip Poulin!

« J'adore jouer au hockey, Je veux continuer. On va aller un an à la fois. Je mentirais pas en disant que mon rêve serait de retourner [aux JO] dans quatre ans. Mais en attendant, on va "focuser" pour avoir une ligue [de hockey féminin] en place. On travaille fort. Au mois de janvier [2023], on espère avoir une ligue qui va être en place avec six équipes, deux au Canada et quatre aux États-Unis. Il faut continuer à être patiente, il y a de bonnes personnes derrière nous, qui travaillent avec nous et pour nous [...] C'est un autre rêve pour moi de faire partie de cette ligue mais aussi [qu'elle voit le jour] pour les générations futures », a-t-elle indiqué.

Elle a confirmé qu'une entreprise d'importance était prête à assurer le financement de cette ligue de hockey féminin, qui serait indépendante de la Ligue nationale de hockey, laquelle n'a jusqu'ici posé aucun geste concret pour que la ligue se matérialise malgré les discussions qui durent depuis trois ans.

« Nous [les hockeyeuses], ce qu'on veut c'est du concret », a fait remarquer la championne olympique.

