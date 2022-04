Les Condors hockey en route vers la finale

L’équipe des Condors hockey du Cégep Beauce-Appalaches entame demain la finale des séries éliminatoires de la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec contre le Collège Français de Longueuil.

Le face-à-face débute ce vendredi avec un premier match dès 19 h 30 sur la glace du Colisée Jean-Béliveau pour amorcer cette dernière série 4 de 7 où les deux meilleures formations du circuit s’affronteront.

Il ne reste que trois chances, dont une si nécessaire, de voir l’équipe performer à la maison sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, ce dimanche 1er mai à 16 h, jeudi prochain le 5 mai à 19 h 30, et si nécessaire, le dimanche 8 mai à 18 h.

C’est un premier tour pour la grande finale des séries pour l’équipe Condors du Cégep Beauce-Appalaches qui vit sa première véritable saison de hockey depuis son entrée à l’automne 2020 dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ). La nouvelle équipe n’avait malheureusement pas eu la chance de jouer son calendrier régulier lors de la saison 2020-2021 en raison des restrictions sanitaires.

« Le Collège Français est une excellente équipe et cela devrait donner toute une série aux spectateurs. On invite la population beauceronne à venir nous encourager pour les parties locales. Nous avons besoin du 7e joueur pour donner de l’énergie aux joueurs », a mentionné Pier-Alexandre Poulin, entraîneur-chef des Condors.

Une chance d’accéder au Championnat national junior A du Canada

Si l’équipe beauceronne sort victorieuse de son affrontement en finale avec le Collège Français de Longueuil, elle gagnera son laissez-passer pour le Championnat national junior A du Canada.

Hockey Canada a déjà annoncé l’horaire officiel de la Coupe du centenaire 2022, qui aura lieu du 19 au 29 mai à Estevan, en Saskatchewan. Cette 50e édition du tournoi se fera à 10 équipes. Les Bruins d’Estevan accueilleront les équipes championnes des neuf ligues qui composent la LHJC.

Calendrier des matchs en finale (* si nécessaire)

Match No 1 – Vendredi 29 avril à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil

Match No 2 – Dimanche 1er mai à 16 h au Centre sportif Lacroix-Dutil

Match No 3 – Mardi 3 mai à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil

Match No 4 – Jeudi 5 mai à 19 h 45 au centre sportif Lacroix-Dutil

Match No 5* – Vendredi 6 mai à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil

Match No 6* – Dimanche 8 mai à 18 h au centre sportif Lacroix-Dutil

Match No 7* – Mercredi 11 mai à 19 h 30 au Colisée Jean-Béliveau de Longueuil

Il est encore temps de se procurer des billets pour assister aux prochains matchs de la finale des séries éliminatoires. Les partisans sont invités à venir supporter l’équipe beauceronne en portant des vêtements aux couleurs des Condors ainsi que des objets pour faire du bruit.

Les billets sont en vente au coût de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les moins de 12 ans ainsi que les étudiants athlètes Condors tous sports confondus. Les billets sont disponibles à la billetterie du Centre sportif Lacroix-Dutil les soirs de matchs ou en ligne.