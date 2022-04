Plusieurs joueurs des Dragons évolueront au niveau collégial

Un total de 19 joueurs de football des Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges continueront à pratiquer leur sport au niveau collégial. Mentionnons que c’est la première fois qu’autant de joueurs sont sélectionnés.

De ce nombre, pas moins de 16 ont jeté leur dévolu sur l’équipe locale et championne du Bol d’Or l’an dernier, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Il s’agit de : Olivier Dubé, William Rancourt, Samuel Fecteau, Nathan Vachon, Edouard Loignon, Philip Gilbert, Mathias Giroux, Pierre-Alexandre Boulet, Jason Goupil, Keven Morin, Félix Carrier, Xavier Paradis, Issac Bouffard, Jacob Bouffard, Antonin Jacques et Thomas Veilleux.

Trois autres ont choisi d’aller à l’extérieur, soit Hugo Boucher (Cégep de Lévis), Cédric Bougie (Cégep de Sherbrooke) et Sohan Bonneval (Campus Notre-Dame-de-Foy). L’ensemble de ces 19 futurs joueurs collégiaux s’entendent pour dire que les connaissances de football acquises ainsi que leurs aptitudes physiques ont retenu l’attention de leur future équipe.

Tous s’entendent pour dire que le sentiment d’appartenance et l’esprit de famille sont quelque chose dont ils se rappelleront toujours des Dragons. Olivier Dubé commente ainsi : « Mon expérience chez les Dragons m’a amené à un autre niveau, autant sur le terrain que dans la vie. Nos entraîneurs nous poussent à performer et à tout donner, autant sur le terrain que dans la salle de musculation et sur les bancs d’école. En jouant aux Dragons, on peut acquérir beaucoup d’expérience de football, car c’est un calibre compétitif, donc les apprentissages sont énormes. » Son coéquipier Samuel Fecteau abonde dans le même sens : « Dans cette équipe on se sent comme dans sa deuxième famille. Les entraîneurs et le personnel sont dévoués et mettent beaucoup de temps pour nous. »

Les Dragons Juvénile tiendront leur camp d’évaluation printanier du 20 au 22 mai prochain. Les joueurs intéressés à se joindre à l’aventure n’ont qu’à contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire au 418-228-8964, poste 4080, ou à [email protected]

Le calendrier de la saison 2022 des Dragons Juvénile est déjà connu. L’équipe débutera sa saison à domicile en recevant le Phénix de l’École polyvalente Nicolas-Gatineau, le vendredi 2 septembre à 19 h 30.