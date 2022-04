Ils ont marché 165 km de Richmond à Vallée-Jonction

Un groupe de 12 marcheurs est parti de Richmond le 8 avril et a parcouru 165 km sur le Chemin du Québec pour arriver à Vallée-Jonction le 17 avril.

Ces marcheurs ont pu contempler les régions des Cantons-de-l'Est, du Centre-du-Québec et de Chaudière-

Appalaches dans lesquelles passe le tracé long de plus de 1 200 km du Chemin du Québec.

Durant ces neuf jours, ces passionnés de randonnée communautaire ont pu contempler les anciens chemins de fer, les érablières et les anciennes mines. Un parcours riche en histoire, patrimoine, culture et chaleur humaine. Malgré une température printanière en dent de scie, tous ont réussi et sont comblés. Cette randonnée fut un succès pour tous les marcheurs du groupe. Il s’agissait d’une première expérience sur le Chemin du Québec pour plusieurs d’entre eux.

C’est principalement la richesse des échanges et la chaleur humaine qu’ils ont rencontrées sur leur chemin qu’ils retiendront de leur expérience. « J’ai adoré découvrir et visiter cette région en marchant », a indiqué Molly Gosselin, une participante âgée de 26 ans.

Durant son séjour dans ces trois régions, le groupe a été reçu dans différents endroits, dans une approche

fidèle aux valeurs Compostelle. Grâce au soutien de l’organisme le Chemin du Québec, le groupe a pu marcher l’esprit en paix chaque jour, sachant qu’un hébergement les attendait le soir venu. Les marcheurs ont notamment été accueillis par les Chevaliers de Colomb de Danville et les mairies de Saint-Ferdinand, Saint-Adrien et Tring-Jonction.

« J’ai tellement aimé que je suis déçu d’arrêter. Je voulais juste continuer le chemin », a ajouté Alain Bertrand, âgé de 53 ans.

Le prochain groupe à prendre la route avec un guide du Chemin du Québec partira de Vallée-Jonction à destination de Saint-Damase-de-l’Islet le 14 mai prochain. Pour être en mesure de parcourir les 169 km de leur itinéraire, les participants sont déjà en préparation active de leur équipement et s'entraînent chaque jour en marchant 7 à 10 km.

Surveillez bien le chemin, car en plus de ce groupe, de plus en plus de Québécois et de marcheurs de l’international s’annoncent pour marcher seuls. Une démarche grandissante dans le monde et un potentiel touristique sans précédent pour la province, avec un public calme, respectueux et écoresponsable.

Notons que le Chemin du Québec relie de multiples sentiers, pistes cyclables et routes ruralestraversant neuf régions touristiques, de Montréal jusqu’au phare de Cap Gaspé, et ce, sur les deux rives du Saint-Laurent. L’unique chemin de randonnée communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle : Libre – Autonome - Abordable.