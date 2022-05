Le Défi Beauceron est de retour après deux ans d'absence

Les coureurs seront de retour dans les rues de Saint-Prosper le 18 juin dans le cadre du Défi Beauceron. L’évènement a été annulé durant deux ans en raison de la pandémie.

Le comité pourra finalement célébrer le dixième anniversaire de l’évènement de course à pied le plus populaire de la région. Cette année, les distances proposées sont le 2 km enfant, le 5 km course et/ou marche, le 10 km et le 21 km.

C’est un parcours modifié qui sera offert cette année pour le 21 km. Auparavant, la course débutait à Sainte-Aurélie, mais en juin les coureurs emprunteront deux fois le parcours du 10 km de façon à minimiser le besoin de sécurité et la logistique entourant l’épreuve.

Chaque participant obtiendra la puce de chronométrage, le chandail officiel de l’événement, une médaille et un goûter d’après course de haute qualité pour un coût très raisonnable.

Il est possible de s’inscrire sur le site web du Défi Beauceron et d’y consulter toutes les informations relatives à l’événement : www.defibeauceron.com

Les participants ont jusqu’au 18 mai pour s’inscrire et recevoir le chandail officiel de l’événement. Par la suite, il sera toujours possible de s’inscrire, mais sans recevoir le chandail.