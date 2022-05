Une Georgienne et son équipe remportent les championnats du monde de cheerleading

En piste à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, samedi dernier, la jeune pilote Chloé Grondin a terminé sur la plus haute marche du podium pour la première course de sa saison ainsi que celle de la Triple Couronne Féminine. Au volant de la voiture numéro 44, Chloé prend la première position de la course au 10e tour et c'est à cette place ...