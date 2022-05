Quarante podiums pour le Club de natation régional de Beauce

Les athlètes du Club de natation régional de Beauce sont repartis de Thetford Mines après être montés 40 fois sur le podium, toutes catégories confondues. Il s’agissait de la cinquième rencontre régionale de la saison et l’Invitation provinciale A.T.B.

Chez les plus jeunes, les quinze nageurs du Club de Natation Régional de Beauce ont accédé à seize occasions aux marches du podium. Émile Soulières, Ophélie Sirois, Éliane Goulet et Mathieu Séguin s’y sont particulièrement distingués et seront à surveiller lors de la finale régionale.

Les plus expérimentés du club ont eu l’occasion de performer sur de plus longues distances (200 et 400 mètres). Ils sont parvenus à monter à 24 reprises sur le podium. Les nageurs beaucerons ont réussi à inscrire leurs meilleures performances sur ces distances.