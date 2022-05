Les Condors se sont inclinés devant Longueuil

C'est finalement le Collège Français de Longueuil qui a remporté la Coupe Napa vendredi soir grâce à un gain de 6 à 4 contre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches.

La troupe de l'entraîneur-chef Pierre-Alexandre Poulin s'est inclinée dans la série quatre de sept en cinq parties.

Pour les vainqueurs, Maxime Gagné, (deux buts, deux passes), Chris Roy (deux buts et une passe) et Vincent Bernier (deux buts) ont alimenté l’attaque chez le Collège Français. Le « rouleau compresseur » de Longueuil a inscrit trois filets en deuxième et trois au dernier tiers pour soulever le trophée.

Les Condors se sont bien battus en marquant deux buts en troisième période mais en vain. Le capitaine Mikisiw Awashish a obtenu deux passes dans une cause perdante.

Pour le Collège Français, il s’agit de la neuvième coupe Napa dans l’histoire de la concession.

«Cette saison n’a pas été facile pour tous mais en bout de ligne nous avons fini par jouer au hockey et les joueurs ont terminé l’année en jouant du hockey compétitif, affirme Kevin Figsby, commissaire de la LHJAAAQ. Je félicite l’organisation du Collège Français de Longueuil pour leur championnat, les gars ont très bien joué. Nous levons notre chapeau aux Condors qui leur ont livré une chaude lutte.»