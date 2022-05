Un premier match pour l'équipe du Regroupement Beauce-Etchemin

Lors de la quatrième étape de la Série mondiale FINA, la nageuse artistique, Andrée-Anne Côté et son équipe ont récolté deux médailles, l’une d’or et l’autre d’argent. La Georgienne participait à deux épreuves sur trois, l’équipe acrobatique et l’équipe libre. Quatre pays s’affrontaient lors de l’épreuve acrobatique. Souvent reconnues pour ...