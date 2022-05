Condors hockey: une renaissance époustouflante

Les vieux comme moi se rappellent du but vainqueur de Paul Henderson dans la série de hockey Canada-Russie en 1972. Ou encore du «miracle sur glace» des Jeux olympiques d'hiver de Lake Placid en 1980 alors que l'équipe cendrillon américaine avait décroché l'or devant l'ours soviétique.

Mais cette année en hockey, sauf l'exception notable de notre illustre Marie-Philip Poulin, mon coup de coeur va s'en contredit aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches pour l'époustouflante première véritable saison complète au sein Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

« Personne ne nous a vu venir. Mon but était de créer une équipe compétitive. Mon objectif a été atteint », a déclaré l’entraîneur-chef de la formation, Pier-Alexandre Poulin, en conférence de presse aujourd'hui pour faire le bilan de l'année. Et les statistiques de performance lui donnent entièrement raison.

Champions de leur catégorie dans la division Est, les Condors terminent 3e au classement général de la LHJAAAQ avec une fiche de 38 victoires et dix-huit défaites en plus de quelques apparitions dans le top 20 des meilleures équipes juniors au Canada.

En saison régulière, ils ont dominé en avantage numérique depuis leur entrée dans la ligue à l’automne 2020 qui fut écourtée par la pandémie. Ils ont terminé avec une fiche de 29 victoires et treize défaites. Classée 6e dans le top 20 des meilleures équipes juniors au Canada en octobre dernier, la formation compte dans ses rangs quatre des huit meilleurs marqueurs de la ligue : Samy Paré (3e), Julien Létourneau (5e), Mikisiw Awashish (7e) et Charles-Édouard Drouin (8e), tous des joueurs qui terminent leur stage junior.

De plus, le joueur William Gagné a reçu la mention honorable pour le titre de gardien de but de l’année de la Ligue de hockey junior canadienne (LHJC) pour avoir terminé au premier rang des gardiens de but avec 18 victoires en saison régulière et un pourcentage d’arrêts de 0,904. L’entraîneur-chef, Pier-Alexandre Poulin, a également reçu une mention honorable pour le titre d’entraîneur de l’année dans Ligue de hockey junior canadienne (LHJC) pour la saison 2021-2022, lui qui avait remporté cet honneur l’an dernier, en plus de recevoir le 9 avril dernier un trophée mérite dans la catégorie Prix majeurs du Gala Mérite Sportif Beauceron.

Bilan des séries éliminatoires

À seulement trois victoires de se qualifier pour le championnat canadien, les Condors ont terminé finaliste de la Coupe Napa avec une fiche de 9 victoires et cinq défaites en plus d’afficher le meilleur désavantage numérique en séries éliminatoires.

C’est la défaite de 6-4 du 6 mai, face au Collège Français de Longueuil, qui a marqué la fin de cette grande finale qui s’est jouée en cinq parties. Le pari était de taille pour la formation qui affrontait alors la meilleure équipe de la ligue en saison régulière, classée 2e au Canada. Les Condors avaient mérité leur place en finale par une victoire en 5 parties en 1re ronde contre Montréal-Est et un balayage en 4 parties en 2e ronde contre les puissants Panthères de St-Jérôme qui avaient terminé au 2e rang du classement général en plus de s’être classés 16e au Canada.

Parmi ses joueurs, cinq d’entre eux ont terminé dans les onze meilleurs marqueurs de la ligue en séries éliminatoires : Samy Paré (3e), Julien Létourneau (4e), Mikisiw Awashish (7e), Charles-Édouard Drouin (9e) et Dylan Champagne (11e). En se classant 1re en unités spéciales durant les séries éliminatoires, l’équipe a permis au joueur William Lepage de se démarquer en infériorité numérique avec trois buts, un sommet dans la ligue. De son côté, William Gagné a terminé au 2e rang chez les gardiens de but pour le nombre de sept victoires dans la ligue et un pourcentage d’arrêt de 0,917.

« Nous sommes très fiers de ce groupe de joueurs finissants qui se sont dévoués cette saison et nous sommes heureux qu’ils aient tous des opportunités pour continuer à jouer à un niveau compétitif l’an prochain tout en poursuivant leurs études. La présence de vétérans comme William Gagné et Dylan Champagne, soutenue par d’autres joueurs qui ont gagné en expérience cette saison, devrait donner une chance aux Condors d’être encore compétitifs l’an prochain », a mentionné l'entraîneur-chef.

Prochaine saison

Pour la prochaine saison, l’équipe remplacera sept à dix joueurs, dont six qui terminent leur stage junior : Mikisiw Awashish, Charles-Édouard Drouin, Samy Paré, Jacob Bernard, Julien Létourneau et Émile Provencher. Ces athlètes-finissants ont plusieurs options sur la table tant au niveau universitaire qu’au niveau professionnel en Europe ou au niveau senior au Québec, et devront prendre des décisions par rapport à leur futur dans les prochaines semaines. Justin Deblois (Sciences de la nature) et Félix-Antoine Gosselin (Sciences humaines) termineront leur DEC au Cégep Beauce-Appalaches et pourraient effectuer un retour avec l’équipe pour la saison à venir comme joueurs de 20 ans. L’organisation pourra compter sur le retour potentiel de 14 joueurs l’an prochain.

Les 6 et 7 août, un précamp sera ouvert à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville pour tous les joueurs qui souhaitent tenter leur chance d’évoluer chez les Condors l’an prochain. Le Cégep Beauce-Appalaches encourage les joueurs de hockey intéressés à s’inscrire. Le camp d’entraînement se tiendra du 12 au 18 août à l’aréna de Beauceville. La saison régulière débutera le vendredi 9 septembre 2022.

Recrutement des futurs étudiants-athlètes

Le prochain repêchage de la Ligue de hockey junior AAA du Québec aura lieu le dimanche 10 juillet. Les Condors pourront alors protéger cinq joueurs locaux et sélectionner sept joueurs durant le repêchage.

L’organisation mise sur les succès obtenus lors de cette dernière saison pour attirer les meilleurs étudiants-athlètes vers ses programmes d’études et un maximum d’inscriptions au CBA. Avec un taux de réussite de 82 %, les étudiants-athlètes en hockey bénéficient d’un soutien pédagogique à la réussite ainsi qu’une aide individuelle adaptée pour les enjeux d’horaire et d’entrainement.

Notons aussi qu'une première édition de l’Académie Condors hockey s'est tenue du 8 au 10 mars durant la semaine de relâche et fut couronnée de succès. En tout, près d’une quarantaine de jeunes ont eu la chance d’apprendre de l’expérience d’entraîneurs et de joueurs du Condors. Une deuxième édition est prévue pour la saison prochaine.

En fin de conférence de presse, Pier-Alexandre Poulin a annoncé que six Condors étaient en nomination pour les prix qui seront remis lors du gala de la LHJAAAQ qui aura lieu à Laval le 31 mai.