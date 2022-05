Des courses de stock car à l’Autodrome Chaudière ce samedi

Le Georgien et joueur de hockey, Joshua Roy a mené Les Phoenix de Sherbrooke en quarts de finale grâce à deux buts contre le Drakkar, hier soir. La partie s’est terminée 3 à 2. L’équipe de Sherbrooke a éliminé Baie-Comeau en quatre matchs. Joshua a ajouté également à sa fiche une passe. Il est le marqueur du but égalisateur et celui qui leur a ...