Le Festival sportif de Sainte-Marie revient après trois ans d'absence

Le Festival sportif de Sainte-Marie se déroulera du 9 au 12 juin à la Cité, après une pause de trois ans. Ce sera la 16e année de l’évènement. Le soir et les retrouvailles seront au cœur du festival. L’organisation promet des nouveautés.

Les participants retrouveront les tournois de dek hockey, de balle donnée, de tenir et de volley-ball de plage. Cette année s’ajoute le tournoi de dek hockey mineur, de ringdek (découlant de la ringuette) et des courses d’autos téléguidées.

La course de 5 et 8 km, la course familiale en couleurs de 2 km se dérouleront le 12 juin. Cette même journée se tiendra aussi la randonnée de vélo organisée par le Club Lions. Pour tous ces sports, il est possible de s’inscrire en ligne au festival-sportif.com.

Compétition provinciale de boccia

Le festival recevra les championnats provinciaux de boccia de l’Association québécoise des sports pour paralytique cérébraux qui auront lieu les 11 et 12 juin à l’intérieur de la Polyvalente Benoît-Vachon. Discipline à finalité paralympique, le boccia se rapproche de la pétanque et du curling tant par son type d’équipement que par sa stratégie. C’est un sport mixte qui exige concentration, précision et contrôle de la part des athlètes ayant pour la une limitation physique moyenne et sévère.

Coût d’entrée

L’accès au site sera payant pour les journées de vendredi et de samedi et ce, tant pour les visiteurs que les sportifs. Un laissez-passer pour les deux jours sera disponible au coût de 10 $. L’entrée par jour sera de 5 $. L’accès au site sera gratuit le dimanche.

Programmation festive

Tout le long de la fin de semaine, il aura de l’animation. Un bar extérieur et une terrasse seront aménagés au cœur du site. La zone famille BMR reviendra les 11 et 12 juin. Sous le chapiteau Elecal, il y aura le [email protected] d’ouverture du jeudi. Le vendredi soir il y aura la performance de Blue Ridge Band, un groupe à saveur country et le samedi ce sera un souper smoked meat et une performance de Christian Dubé.

« On est très satisfaits d’enfin pouvoir accueillir nos sportifs, mais on demande aux gens d’être conscients que comme tous les acteurs du domaine événementiel, les trois dernières années ont été remplies d’incertitude. Nous avons eu un délai de préparation de l’événement beaucoup plus court qu’à l’habitude et les fournisseurs et bénévoles se font rares depuis la pandémie. L’entièreté du comité organisateur agit de façon bénévole et s’implique avec passion pour offrir enfin un Festival sportif aux Mariverains. Collaboration et bonne humeur sont donc les mots d’ordre cette année! Nous en profitons pour lancer un appel à tous, si vous avez quelques heures à donner pour assurer le succès de cette 16e édition, n’hésitez pas à communiquer avec nous via le Messenger de notre page Facebook! Et au plaisir de vous accueillir en grand nombre du 9 au 12 juin prochains », indiquent Élizabeth Lessard-Giguère et Charles-Antoine Baron présidente et vice-président du Festival sportif.