Championnat mondial de hockey: le Canada passe en demi-finale

L’équipe canadienne masculine de hockey, menée par le Mariverain, Thomas Chabot, vient d’obtenir son laissez-passer pour la grande demi-finale de la division A du Championnat mondial.

C’est de justesse que le Canada a remporté en quart de finale sa rencontre contre la Suède. En effet, il a fallu attendre en troisième période pour que nos joueurs parviennent à rattraper leurs trois points de retard pour terminer le tout en prolongation. Le pointage final est de 4 à 3.

En première période, après seulement une minute et 27 secondes, la Suède a compté un but. Puis cinq minutes plus tard, un deuxième s’est joint au premier laissant le Canada derrière. Tout ce que les Canadiens ont eu ce sont deux pénalités.

En deuxième période, le même scénario s’est reproduit, mais cette fois avec un seul but de la part des Suédois.

Finalement en troisième période, il faut croire que l’entraîneur-chef, Claude Julien a réussi à motiver ses troupes qui a vite remonté la pente, et ce, jusqu’à la toute dernière secondes avec trois buts pour créer l’égalité. Les marqueurs sont Ryan Graves, Pierre-Luc Dubois avec l’aide de Thomas Chabot et Dylan Cozens, puis Matt Barzal.

Se retrouvant en prolongation, le Canada a tout fait pour parvenir à ses fins. C’est Drake Batherson qui a permis à son équipe d’obtenir sa place en demi-finale. Ils joueront soit contre les États-Unis ou la Suisse le 28 mai.